На банкротство подал директор стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", не сдавшей обещанные дома
Сейчас Заикин находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве
17 января 2025, 17:00, Антон Дегтярев
Директор барнаульской строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, который взял с клиентов деньги и не построил им дома, 24 декабря 2024 года подал заявление на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Заявитель попросил утвердить арбитражного управляющего. Так как у Заикина есть несовершеннолетний ребенок, суд привлечет к процессу и отдел по охране прав детства администрации Индустриального района. Еще в рассмотрении будет участвовать бывшая супруга Заикина. Судебное заседание назначено на 29 января 2025 года, на нем проверят обоснованность заявления Заикина.
Напомним, что Заикина подозревают в том, что он, обманывая и злоупотребляя доверием, похитил деньги клиентов "Малоэтажной Сибири". Всего ему вменяют 21 преступление, потерпевшими числятся 22 жителя Алтайского края, которым нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Подробнее о ситуации с компанией можно прочитать здесь.
Сейчас Иван Заикин находится в СИЗО, там он останется как минимум до 8 марта 2025 года. Бизнесмен проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По этой статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).
17:56:10 17-01-2025
Ну и "УК" в РФ: за нанесение ущерба на сумму более 120 млн грозит "штраф" до всего лишь одного (менее копейки с каждого прикарманенного рубля)! Проку-то потерпевшим от 10-летнего тюремного срока, который им в "утешение" маячит "банкроту" мотать (да и то если не хватит ума откупиться!)?
18:20:12 17-01-2025
думаю, что конечник по сроку будет привязан, к тому сколько заикин добровольно вернет.
04:33:08 18-01-2025
я не знаю неудач, потому что я - ловкач!