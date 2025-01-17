На банкротство подал директор стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", не сдавшей обещанные дома

Сейчас Заикин находится в СИЗО, его обвиняют в мошенничестве

17 января 2025, 17:00, Антон Дегтярев

Недостроенный "Малоэтажной Сибирью" дом / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Директор барнаульской строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Иван Заикин, который взял с клиентов деньги и не построил им дома, 24 декабря 2024 года подал заявление на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Заявитель попросил утвердить арбитражного управляющего. Так как у Заикина есть несовершеннолетний ребенок, суд привлечет к процессу и отдел по охране прав детства администрации Индустриального района. Еще в рассмотрении будет участвовать бывшая супруга Заикина. Судебное заседание назначено на 29 января 2025 года, на нем проверят обоснованность заявления Заикина.

Напомним, что Заикина подозревают в том, что он, обманывая и злоупотребляя доверием, похитил деньги клиентов "Малоэтажной Сибири". Всего ему вменяют 21 преступление, потерпевшими числятся 22 жителя Алтайского края, которым нанесен ущерб на сумму более 120 млн рублей. Подробнее о ситуации с компанией можно прочитать здесь.

Сейчас Иван Заикин находится в СИЗО, там он останется как минимум до 8 марта 2025 года. Бизнесмен проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По этой статье Заикину грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до двух лет (либо без такового).