Суд ужесточил наказание Борису Акунину* и приговорил к колонии строгого режима

27 января 2026, 14:45, ИА Амител

Суд назначил суровое наказание / Фото: amic.ru

Таганский суд Москвы в апелляционной инстанции принял решение об ужесточении наказания для писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*.

Как стало известно из текста судебного решения, с которым ознакомился ТАСС, колония общего режима заменена на исправительное учреждение строгого режима. В документе указано:

«Приговор мирового судьи судебного участка № 371 Таганского района г. Москвы Логуа А. М. от 3 декабря 2025 года в отношении Григория Чхартишвили изменить. Указать назначение Чхартишвили отбывания части наказания в исправительной колонии строгого режима на основании п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ. В остальном приговор мирового судьи оставить без изменения».

Приговор вынесен заочно. Срок наказания начнет исчисляться лишь с момента фактического задержания писателя либо его экстрадиции. Инициатором замены режима содержания выступил прокурор.

Напомним, что в начале декабря мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы заочно – к ранее назначенному 14‑летнему сроку был добавлен еще один год.

Основанием для нового приговора стала ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").

Суд установил, что, несмотря на два эпизода привлечения к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ в течение года, Акунин* с февраля по август разместил в соцсети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без маркировки о статусе иностранного агента.

Напомним, ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинениям в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

*Григорий Чхартишвили признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов