Суд ужесточил наказание Борису Акунину* и приговорил к колонии строгого режима
Приговор вынесен заочно. Срок наказания начнет исчисляться лишь с момента фактического задержания писателя либо его экстрадиции
27 января 2026, 14:45, ИА Амител
Таганский суд Москвы в апелляционной инстанции принял решение об ужесточении наказания для писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*.
Как стало известно из текста судебного решения, с которым ознакомился ТАСС, колония общего режима заменена на исправительное учреждение строгого режима. В документе указано:
«Приговор мирового судьи судебного участка № 371 Таганского района г. Москвы Логуа А. М. от 3 декабря 2025 года в отношении Григория Чхартишвили изменить. Указать назначение Чхартишвили отбывания части наказания в исправительной колонии строгого режима на основании п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ. В остальном приговор мирового судьи оставить без изменения».
Приговор вынесен заочно. Срок наказания начнет исчисляться лишь с момента фактического задержания писателя либо его экстрадиции. Инициатором замены режима содержания выступил прокурор.
Напомним, что в начале декабря мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы заочно – к ранее назначенному 14‑летнему сроку был добавлен еще один год.
Основанием для нового приговора стала ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах").
Суд установил, что, несмотря на два эпизода привлечения к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ в течение года, Акунин* с февраля по август разместил в соцсети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без маркировки о статусе иностранного агента.
Напомним, ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинениям в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
*Григорий Чхартишвили признан в РФ иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов
15:02:22 27-01-2026
Даже и не вериться, что я в свои 50+ дожил до такого времени, стыдно до нельзя.
16:14:49 27-01-2026
Гость (15:02:22 27-01-2026) Даже и не вериться, что я в свои 50+ дожил до такого времени... Что ему мешало соблюдать российские законы и постановления? Вот и Танюська Лазарева понтанулась.
16:23:31 27-01-2026
Гость (15:02:22 27-01-2026) Даже и не вериться, что я в свои 50+ дожил до такого времени...
До какого именно времени? Может времени того, в котором человек живший в России (до 2014 года), создавший себе имя в России и зарабатывающий на русскоязычной аудитории в один прекрасный момент (предварительно трусливо свалив в Лондон и от туда начав лить помои на нашу страну) заявил, что хороший русский - ... русский ( не буду полностью цитировать гадость, что он заявил)?
20:50:16 27-01-2026
Барнаулец (16:23:31 27-01-2026) ... По делам судят людей, с хорошими к хорошим, с не хорошими к не хорошим.
16:02:47 27-01-2026
Дописался писака.
17:14:09 27-01-2026
Знакомый встречает Рабиновича и ехидно говорит:
— Похоже соседи вас не любят. Когда вас нет, они про вас такое говорят…
— Ничего страшного! Когда меня нет, они меня могут даже бить!
15:39:45 28-01-2026
Гость (17:14:09 27-01-2026) Знакомый встречает Рабиновича и ехидно говорит:— Похоже ... Борька, он же Гришка -это глыба. ))
18:18:00 27-01-2026
Книги когда на площадах жечь будут?
21:01:21 27-01-2026
Гость (18:18:00 27-01-2026) Книги когда на площадах жечь будут?... Как же у некоторых людей насрато в голове...
22:36:16 27-01-2026
Гость (18:18:00 27-01-2026) Книги когда на площадах жечь будут?... Это к шароварным. У них опыт большой.
22:39:16 27-01-2026
Гость (22:36:16 27-01-2026) Это к шароварным. У них опыт большой.... а фуфайкрвые что имеют пояснить?