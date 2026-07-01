Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3,5 млн рублей

Поводом стало неудаление противоправной информации

01 июля 2026, 07:45, ИА Амител

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd. на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции города Москвы.

Поводом стало несоблюдение порядка доступа к информации, который, в соответствии с законодательством РФ, должен быть ограничен.

Так, 30 июня 2026 года компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.