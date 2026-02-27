Суд оштрафовал Google на 16 млрд рублей за неуплату предыдущих штрафов

Сумма долга компании перед российскими телеканалами оценивается в 91,5 квинтиллиона рублей

27 февраля 2026, 20:34, ИА Амител

Главная страница Google / Фото: pxhere.com

Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC на сумму свыше 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Компанию признали виновной в уклонении от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП).

Это не первый штраф Google за нарушение законодательства РФ. 25 февраля компанию оштрафовали почти на 23 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play.

Сумма долга Google перед российскими телеканалами оценивается в 91,5 квинтиллиона рублей из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. В Госдуме ранее не исключили возможность блокировки Google на территории России.