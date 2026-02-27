Суд оштрафовал Google на 16 млрд рублей за неуплату предыдущих штрафов
Сумма долга компании перед российскими телеканалами оценивается в 91,5 квинтиллиона рублей
27 февраля 2026, 20:34, ИА Амител
Суд в Москве оштрафовал компанию Google LLC на сумму свыше 16 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Компанию признали виновной в уклонении от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП).
Это не первый штраф Google за нарушение законодательства РФ. 25 февраля компанию оштрафовали почти на 23 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через магазин приложений Google Play.
Сумма долга Google перед российскими телеканалами оценивается в 91,5 квинтиллиона рублей из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. В Госдуме ранее не исключили возможность блокировки Google на территории России.
20:44:55 27-02-2026
Гуглу до этих штрафов как собаке до пылесоса.
Можете еще 5 таких же присудить если совсем уже даунами становитесь
22:22:57 27-02-2026
Гость (20:44:55 27-02-2026) Гуглу до этих штрафов как собаке до пылесоса.Можете еще ... Это первый звонок, после третьего ждём "замедление"
15:22:31 28-02-2026
Гость (22:22:57 27-02-2026) Это первый звонок, после третьего ждём "замедление" ... И отсутвия И-нета в принципе) Удачи им.
21:16:01 27-02-2026
Того, кто состряпал "долг" компании в 91,5 КВИНТИЛЛИОНА(!?) рублей, следует отправить в психушку как невменяемого, либо привлечь к суду за публичное измывательство над Гуглом! Не правда ли?
22:21:01 27-02-2026
Гость (21:16:01 27-02-2026) Того, кто состряпал "долг" компании в 91,5 КВИНТИЛЛИОНА(!?) ... Это бюджет РФ на 60 лет вперёд, с блек-дежеком и всем остальным. Жаль такого количества рублей не существует
22:24:15 27-02-2026
Гость (21:16:01 27-02-2026) Того, кто состряпал "долг" компании в 91,5 КВИНТИЛЛИОНА(!?) ... Вполне норм движуха...сначала штраф, затем в бан..так и работает
09:37:45 28-02-2026
Гость (21:16:01 27-02-2026) Того, кто состряпал "долг" компании в 91,5 КВИНТИЛЛИОНА(!?) ... Просветите, кто придумал такой механизм начисления штрафов.. неужели наши блогеры..
23:24:03 27-02-2026
Всё это смешно до того момента пока Гугл не введёт ответные санкций. Отключив Гугл сервисы на территории РФ. Даже неделя такой блокировки изменит жизнь страны на до и после, сложно в целом даже представить последствия
09:19:50 28-02-2026
Гость (23:24:03 27-02-2026) Всё это смешно до того момента пока Гугл не введёт ответные ... К сожалению, не все хорошо представляют себе, насколько глубоко Гугл (и несколько других крупных корпораций) интегрированы в отрасль. Это не только пользовательские сервисы. Это финансирование инфраструктуры, опен-сорса, патенты, протоколы, библиотеки исходного кода, языки программирования, компиляторы, sdk, ai, маркетплейсы, реклама, ... В ИТ, может быть, только 1с не использует наработки Гугла в своих продуктах так или иначе. Если Гугл решит ответить, куча бизнесов схлопнется или понесёт потери.
10:59:43 28-02-2026
Гость (23:24:03 27-02-2026) Всё это смешно до того момента пока Гугл не введёт ответные ... Еще могут IP адреса российские заблокировать....
16:00:42 28-02-2026
Гость (10:59:43 28-02-2026) Еще могут IP адреса российские заблокировать....... Давно пора, своим пользуйтесь. А если нету - нафиг с пляжу!
23:41:18 27-02-2026
Объясните мне, кто юридически подкован.
Телеканалы пользовались бесплатным сервисом. Их заблокировали. Теперь они требуют неустойку - на основании чего? Не было договора, не было никаких обязательств между сторонами, кроме оферты - но там явно прописано что сервис не несет отвественность. С чего неустойка?
Если банк например заблокирует мне карту, при том что сервис платный и договор есть - я могу с него требовать неустойку в один квинтилион? Что скажет суд?
10:18:27 28-02-2026
Гость (23:41:18 27-02-2026) Объясните мне, кто юридически подкован.Телеканалы пользо... Потому что у нас в России деградированные крутолобые дураки думкой богатеют, другого, что ни будь они уже не могут придумать.