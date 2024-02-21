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Как выглядит обновленная кофейня "Йель", которая открылась после массового отравления

Барнаульская кофейня "Йель" была закрыта на 90 дней из-за нарушений

21 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

Открытая кофейня "Йель" в Барнауле / Фото: amic.ru
Открытая кофейня "Йель" в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульская кофейня "Йель" на проспекте Ленина, 42, снова открылась для посетителей 20 февраля. Кафе закрывали на 90 дней, после того как в ноябре 2023 года там отравились 12 человек. Фотокорреспондент amic.ru посмотрела, как выглядит обновленный "Йель".

Об открытии кофейня сообщила в запрещенной и экстремистской соцсети "Инстаграм". Они написали, что прошли проверку Роспотребнадзора.

Кофейня "Йель", открывшаяся после трехмесячного простоя / Фото: amic.ru

При этом за три месяца, пока кофейня была закрыта, в ней сделали ремонт.

"Мы снесли все стены. Всю кухню до бетона, все производственные помещения и бар. Мы начали с самого начала. Мы переделали все. Мы прошли проверку без единого замечания. Иногда казалось, что проще было уйти. Но мы не можем бросить то, что так любим", – рассказали в кофейне.

Напомним, что в конце ноября 2023 года Центральный районный суд Барнаула приостановил работу кофейни "Йель" на 90 дней по административной статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований".

Кофейня "Йель" за три дня до открытия / Фото: amic.ru

Также Следком возбудил против владельца кофейни уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1. ст. 238 УК РФ).

Все это произошло после того, как 20 ноября восемь человек, перекусивших в кофейне, попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. К 22 ноября число госпитализированных увеличилось до 12 человек. Как минимум двое пострадавших подали к владельцу кофейни судебные иски о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Барнаул скандалы громкое дело общественное питание кафе

Комментарии 15

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Гость

11:32:45 21-02-2024

Как по русски пишется "ель,ёлка"?При чём здесь "Й"?

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Гость

12:40:26 21-02-2024

Гость (11:32:45 21-02-2024) Как по русски пишется "ель,ёлка"?При чём здесь "Й"?... Слово Ель вы тоже пишите через Ё?

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Гость

12:43:28 21-02-2024

Гость (11:32:45 21-02-2024) Как по русски пишется "ель,ёлка"?При чём здесь "Й"?... От американского университета

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Гость

13:36:55 21-02-2024

Гость (12:43:28 21-02-2024) От американского университета... Выкормыши?

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Жора

12:44:50 21-02-2024

Гость (11:32:45 21-02-2024) Как по русски пишется "ель,ёлка"?При чём здесь "Й"?... экстремисты

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Гость

11:46:58 21-02-2024

А посадки когда?

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Гость

12:41:21 21-02-2024

Гость (11:32:45 21-02-2024) Как по русски пишется "ель,ёлка"?При чём здесь "Й"?... Слово Ель вы тоже пишите через Ё?

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Гость

14:00:12 21-02-2024

Стараюсь обходить стороной заведения с дурной славой, обилием грамматических ошибок, без приспособлений для малоподвижных граждан, то бишь пандусов и рекламирующих свои услуги в запрещенных соцсетях экстремистского толка.

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Гость

14:45:46 21-02-2024

Гость (14:00:12 21-02-2024) Стараюсь обходить стороной заведения с дурной славой, обили... Хорошо, если бы такие, как ты, вообще дома сидели. Еще бы без интернета!

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Гость

14:52:23 21-02-2024

Гость (14:45:46 21-02-2024) Хорошо, если бы такие, как ты, вообще дома сидели. Еще бы б... Интернет в йеле изобрели?

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Гость

14:47:30 21-02-2024

Гость (14:00:12 21-02-2024) Стараюсь обходить стороной заведения с дурной славой, обили... Давно в игноре подобные заведения. Ославились уже дальше некуда. К сожалению.

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Гость

15:55:52 21-02-2024

Гость (14:00:12 21-02-2024) Стараюсь обходить стороной заведения с дурной славой, обили... Узбакойся!.. Вы не их клиент.

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Гость

15:39:44 21-02-2024

Зря они об открытии написали ТАМ. Пусть сами кушают в этом заведении теперь.

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Гость

17:11:08 21-02-2024

Есть такое понятие, называется "репутация". За этим заведением теперь она надолго вполне определённого толка. Кстати, они хоть что-нибудь заплатили пострадавшим? Не только роспотребнадзору.

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Гость

20:15:28 21-02-2024

Гость (17:11:08 21-02-2024) Есть такое понятие, называется "репутация". За этим заведени... У этих нет такого понятия.

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