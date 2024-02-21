Как выглядит обновленная кофейня "Йель", которая открылась после массового отравления

Барнаульская кофейня "Йель" была закрыта на 90 дней из-за нарушений

21 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

Открытая кофейня "Йель" в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульская кофейня "Йель" на проспекте Ленина, 42, снова открылась для посетителей 20 февраля. Кафе закрывали на 90 дней, после того как в ноябре 2023 года там отравились 12 человек. Фотокорреспондент amic.ru посмотрела, как выглядит обновленный "Йель".

Об открытии кофейня сообщила в запрещенной и экстремистской соцсети "Инстаграм". Они написали, что прошли проверку Роспотребнадзора.

Кофейня "Йель", открывшаяся после трехмесячного простоя / Фото: amic.ru

При этом за три месяца, пока кофейня была закрыта, в ней сделали ремонт.

"Мы снесли все стены. Всю кухню до бетона, все производственные помещения и бар. Мы начали с самого начала. Мы переделали все. Мы прошли проверку без единого замечания. Иногда казалось, что проще было уйти. Но мы не можем бросить то, что так любим", – рассказали в кофейне.

Напомним, что в конце ноября 2023 года Центральный районный суд Барнаула приостановил работу кофейни "Йель" на 90 дней по административной статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований".

Кофейня "Йель" за три дня до открытия / Фото: amic.ru

Также Следком возбудил против владельца кофейни уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1. ст. 238 УК РФ).

Все это произошло после того, как 20 ноября восемь человек, перекусивших в кофейне, попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. К 22 ноября число госпитализированных увеличилось до 12 человек. Как минимум двое пострадавших подали к владельцу кофейни судебные иски о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.