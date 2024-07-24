Алтайский Роспотребнадзор не поверил, что барнаульский магазин уничтожил "Кока-Колу"

Еще в декабре 2023 года в ведомстве узнали, что "Лэнд 24" торгует казахстанской газировкой

24 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Крышки от бутылок / Фото: pxhere.com/ru/photo/650452

Алтайский Роспотребнадзор подал в суд на барнаульский супермаркет "Лэнд-24", которому ранее постановили разобраться с казахстанской "Кока-Колой", пишет "Толк". Данные о судебном процессе размещены в картотеке краевого арбитражного суда.

"Предписание от надзорного ведомства "Лэнд" получил в феврале 2024 года. Оказалось, еще в декабре 2023 года в Роспотребнадзоре узнали, что "Лэнд" торгует "Кока-Колой" алмаатинского разлива. Товар этот, как выяснилось, по своему составу и содержащимся добавкам не соответствует правилам Таможенного союза", – уточняет издание.

Супермаркет обязали разработать программу по оповещению покупателей о наличии угрозы от "Кока-Колы". Там такую программу разработали, но в итоге приняли решение уничтожить всю спорную газировку. Роспотребнадзор о проделанном уведомили с помощью письма.

Однако, как оказалось, программа требованиям Роспотребнадзора не соответствует. В суде пояснили, что не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что супермаркет предпринял в полном объеме меры для своевременного исполнения предписания.