Алтайский Роспотребнадзор не поверил, что барнаульский магазин уничтожил "Кока-Колу"
Еще в декабре 2023 года в ведомстве узнали, что "Лэнд 24" торгует казахстанской газировкой
24 июля 2024, 11:40, ИА Амител
Алтайский Роспотребнадзор подал в суд на барнаульский супермаркет "Лэнд-24", которому ранее постановили разобраться с казахстанской "Кока-Колой", пишет "Толк". Данные о судебном процессе размещены в картотеке краевого арбитражного суда.
"Предписание от надзорного ведомства "Лэнд" получил в феврале 2024 года. Оказалось, еще в декабре 2023 года в Роспотребнадзоре узнали, что "Лэнд" торгует "Кока-Колой" алмаатинского разлива. Товар этот, как выяснилось, по своему составу и содержащимся добавкам не соответствует правилам Таможенного союза", – уточняет издание.
Супермаркет обязали разработать программу по оповещению покупателей о наличии угрозы от "Кока-Колы". Там такую программу разработали, но в итоге приняли решение уничтожить всю спорную газировку. Роспотребнадзор о проделанном уведомили с помощью письма.
Однако, как оказалось, программа требованиям Роспотребнадзора не соответствует. В суде пояснили, что не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что супермаркет предпринял в полном объеме меры для своевременного исполнения предписания.
12:12:00 24-07-2024
В смысле не поверил? Их надо было пригласить на процесс уничтожения Колы путем сливания в канализацию? Акты составлены - уничтожение было)
12:48:49 24-07-2024
Организация "Роспотребнадзор", вместо того, чтобы защищать интересы граждан, узурпировала функции то ли таможни, то ли полиции... На полках полно откровенного дерьма, но, блин, "легального", произведённого у себя или в "дружественных" странах, а они в продукции мирового бренда подвох ищут. И самое поганое- не просто не стыдно, а ещё и гордятся, ждут, когда им по грамоте дадут и талоны на молоко.
15:06:46 24-07-2024
зайдите на новый рынок, там и узбекская и таджикская, выбирай на вкус
14:04:48 25-07-2024
Туда похоже отсталые ходят покупать её, ведь вкус совсем другой будет к которому они привыкли. В любой маришке есть та самая кола только название другое