Кафе Cinnabon в Барнауле могут закрыть из-за нарушения санитарных норм

Вопрос о закрытии кафе 28 августа решит Железнодорожный районный суд

27 августа 2024, 15:17, ИА Амител

Кафе Cinnabon в ТЦ "Галактика"/ Фото: Алина Богомолова

Кафе Cinnabon, которое находится в барнаульском ТРЦ "Галактика", могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Алтайское управление Роспотребнадзора обнаружило проблемы в ходе плановой проверки и передало материалы в суд. Теперь он примет решение о дальнейшей работе заведения. Об этом amic.ru рассказал источник, информацию также подтвердили в Роспотребнадзоре.

"Речь идет о нарушении требований санитарного законодательства, которое выявили в ходе плановой проверки. Там никто не отравился, жалоб не было. Роспотребнадзор направил материалы в суд. Теперь суд может принять любое решение: просто штраф назначить, приостановить деятельность предприятия или назначить другие меры административного воздействия", – пояснили в Роспотребнадзоре.

Вопрос о закрытии кафе рассмотрят 28 августа в 09:30 в Железнодорожном районном суде. Ответчиком выступает бизнесмен Алексей Блинов, которому принадлежит заведение по франшизе. Блинов проходит по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Юрлицам по этой статье грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Впрочем, сейчас заведение в "Галактике" уже закрыто, сообщает корреспондент amic.ru. Вход перетянут ленточкой. Также висит баннер о том, что скоро Cinnabon откроется "в обновленном формате".

Кафе Cinnabon в ТЦ "Галактика"/ Фото: Алина Богомолова

Отметим, что кафе является частью международной американской сети закусочных Cinnabon, которая представлена более чем в 60 странах мира. В Барнауле кафе работает по франшизе.

Напомним, что в конце ноября 2023 года Центральный районный суд Барнаула приостановил работу кофейни "Йель" на проспекте Ленина, 42, на 90 дней по административной статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований". Это произошло после того, как 20 ноября восемь человек, которые там поели, попали в инфекционное отделение с сальмонеллезом. К 22 ноября число госпитализированных увеличилось до 12 человек.

Пострадавшие подали к владельцу кофейни судебные иски о компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью, а Следком возбудил против владельца заведения уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 1. ст. 238 УК РФ). 20 февраля 2024 года кофейня снова открылась, там сделали ремонт.