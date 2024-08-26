"Суперфиналы ускорят развитие шахмат на Алтае". Интервью с Викторией Лоскутовой

Главная звезда шахмат региона рассказала, как стала комментировать турнир и когда получит статус международного гроссмейстера

26 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Шахматистка Виктория Лоскутова / Фото: Федерация шахмат АК

Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин проходят в Алтайском крае с 16 по 29 августа. Выяснить, кто самый сильный игрок в стране, в Барнаул приехали лучшие из лучших: 12 женщин и 12 мужчин. Мы поговорили с главной шахматной надеждой Алтайского края, гроссмейстером Викторией Лоскутовой. Она уверена, что суперфиналы помогут развивать в регионе самый интеллектуальный вид спорта в мире.

"Я всецело поддерживаю молодых спортсменов"

– Виктория, помните свои первые мысли, когда узнали, что Барнаул примет суперфиналы?

– Честно, я была шокирована! Конечно, это приятная неожиданность, что один из лучших турниров проходит у нас и мы принимаем в Барнауле такое количество сильных гроссмейстеров. Составы суперфиналов действительно порадовали: собрались самые именитые и у женщин, и у мужчин.

– Ощущается ли ажиотаж в шахматном сообществе Алтайского края?

– Конечно! Уверена, такое крупное событие повлияет на развитие шахмат в Алтайском крае в целом. Много ребят приехало в Барнаул из разных городов и сел, они будут равняться на участников суперфиналов. Некоторые уже проверили себя в сеансах одновременной игры, взяли автографы, сфотографировались. До конца соревнований у всех остается возможность посетить шатер перед театром драмы и вживую послушать разбор партий, в том числе и от самих суперфиналистов.

– За кого-то из участников болеете персонально?

– В мужском турнире, пожалуй, за Александра Грищука. Всегда за него болею на всех соревнованиях. А так я всецело поддерживаю молодых спортсменов. Конечно, тяжело будет занять первые места, но я им желаю удачи и оказаться в турнирной таблице как можно выше.

– С кем-то из женского состава пересекались за доской? Как закончились ваши партии?

– Да. И мне проще назвать тех, с кем не встречалась. Это Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря. Со всеми остальными доводилось играть либо в блиц, либо в быстрые, либо в классику.

С Натальей Погониной была ничья в классике, а с быстрым контролем я проиграла. Но как раз после этого проигрыша собралась и неплохо выступила в дальнейшем, это было на командном турнире в Сочи. Также довольно часто пересекалась с Леей Гарифуллиной, и счет, к сожалению, не в мою пользу. С Екатериной Гольцевой тоже провели немало партий, мы с ней почти ровесницы.

С мужчинами, кстати, тоже соперничала. Четыре года назад в Ханты-Мансийске проходил финал РАПИД Гран-При России, в нем участвовали 14 мужчин-гроссмейстеров и две девушки – Александра Мальцевская и я. Там у меня была партия с Павлом Понкратовым. И с ним же играла в Барнауле в прошлом году, он приезжал на "Мемориал Рувима Кура" и давал сеанс в Алтайском государственном техническом университете, где я учусь. На сеансе мне удалось выиграть.

"Почти в каждой партии там настоящая битва"

– Вместе еще с одним барнаульцем Михаилом Паниным в этом году вы были участницей Высшей лиги в Нижнем Новгороде, где мужчины и женщины разыгрывали по пять путевок в суперфиналы. Какие впечатления остались от этого турнира? Как оцениваете свой результат?

– В Высшей лиге играла, кажется, уже шестой раз. В этом году турнир для меня сразу не задался, в первом туре проиграла международному мастеру Марине Корневой, у которой был второй стартовый номер. Следующую партию я выиграла, а после этого пошла череда ничьих. И никак не получалось переломить эту тенденцию. Возможно, сказалось то, что был большой перерыв в соревновательной практике. Не удалось показать, что хотела.

– Арсений Нестеров пробился в суперфинал как раз через Высшую лигу, а сейчас после шести туров лидирует. Это главная неожиданность?

– Я, конечно, меньше разбираюсь в мужских шахматах, но, мне кажется, в суперфинале всякое может быть. У них в турнире огромное количество ничьих, а Арсений уже обыграл Артема Тимофеева и Павла Понкратова. Нестеров сумел воспользоваться своими шансами, посмотрим, как пойдет у него дальше. Еще пять туров впереди, и ничего не ясно с точки зрения борьбы.

– Что можно отметить в целом в обоих турнирах? Как профессиональная шахматистка получаете удовольствие от просмотра?

– Очень внимательно слежу за всеми мужскими и женскими партиями. Встречаются дебютные идеи, которые я не знаю или не играю, но их можно взять на вооружение и пользоваться самой. Очень нравится следить за женским турниром, почти в каждой партии там настоящая битва.

"Надеюсь, получится сделать этот последний рывочек"

– Вы комментируете суперфиналы в паре с известным гроссмейстером и тренером Георгием Кастаньедой. Чья это идея?

– Помог случай. За пару дней до суперфиналов я просто гуляла по Барнаулу, причем в тех местах, куда обычно не хожу. И встретила там Павла Понкратова. Мы поздоровались, пообщались, он рассказал, что приехал пораньше, чтобы акклиматизироваться. Пожелала ему удачи и отправилась дальше по своим делам. А вечером позвонил президент региональной федерации шахмат Артем Анатольевич Поломошнов и огорошил: "Вика, нужно комментировать. У тебя получится, я в тебя верю. Павел Понкратов предложил твою кандидатуру".

– Это ваш первый опыт комментирования? Что самое сложное в этой работе?

– Да, такого опыта не имела. Наверное, сказывается, что я еще молодая шахматистка, сама играю. И не могу знать всех вариантов до конца. Это создает некоторые трудности при анализе происходящего за досками, но выручает Георгий. Подсказками компьютера во время комментирования мы почти не пользуемся, разве что иногда ориентируемся на "градусник", который дает свою оценку ходов. Но сильно в позиции не углубляемся в поисках наилучших ходов. Об этом потом, после сыгранных партий, подробно рассказывают сами участники суперфиналов. Очень интересно следить за их мыслями, просчетом вариантов, поиском решений.

– К суперфиналам приковано огромное внимание не только в России, но и других странах. Что просмотр таких статусных соревнований может дать любителям шахмат и новичкам, игрокам с невысоким рейтингом в практическом смысле?

– В партиях с участием сильнейших шахматистов страны минимальное количество ошибок. Новички могут отмечать для себя типовые планы в позициях, какие-то стратегии. Что еще можно вынести для себя? Мне нравится соотносить происходящее за доской с эмоциями спортсменов. Я вот считаю, что не нужно их показывать сопернику. Обладательница Кубка мира Александра Горячкина сидит и волчицей, очень пронзительно смотрит на тех, кто напротив нее. Может быть, такому тоже нужно учиться, укрепляя внутренний стержень и прокачивая харизму.

– Вы уже выполнили две нормы на присвоение звания женского международного мастера. Есть конкретный план, как выполнить решающую, третью норму?

– Осенью поеду в Казахстан, где сейчас проводится много турниров с выполнением нормы. Надеюсь, получится сделать этот последний рывочек. Но затем, конечно, буду стремиться к следующему званию.