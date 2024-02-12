Топ-3 последних самых громких дел о похищении автомобилей, которые удалось раскрыть оперативникам в Алтайском крае

12 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Устинов / Фото: amic.ru

Дерзкие и далеко неглупые. Их нельзя недооценивать. Так отзываются оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю о современных автоворах. В арсенале злоумышленников оборудование, которое еще пару лет назад казалось фантастикой. Свою жертву они могут выслеживать несколько недель. Если их выбор пал на конкретную машину, предотвратить преступление достаточно сложно, говорят в полиции. Но подчеркивают: даже таких умников ловят, пусть и не сразу. Вместе с изобретательностью воров растет и профессионализм полицейских – в результате число автокраж в Алтайском крае за последние десять лет сократилось больше чем в три раза. О самых громких уголовных делах, по которым вполне можно снимать фильмы и сериалы, читайте в материале amic.ru.

Чем дороже авто, тем профессиональней преступники

За автомобилями охотились, охотятся и будут охотиться. И идут на это как одиночки, так и организованные преступные группы, рассказывает начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгений Устинов. Самые лакомые авто для злоумышленников – элитные: Lexus и Toyota. И сейчас они стали еще более желанными: если Lexus LX570 2018-2020 годов выпуска до санкций стоил 7 млн руб., то сейчас его цена, несмотря на пробег, уже более 10 млн.

Угнать такие – задачка не из легких. Они нашпигованы сигнализациями, дополнительными охранными комплексами, GPS-трекерами для отслеживания местоположения ТС. Однако уровень подготовки автомобильных банд – сверхсерьезный, и на каждое новое средство для защиты авто злоумышленники быстро находят свое "противоядие", отмечает Устинов.

"Злоумышленники работают как в группе, так и поодиночке. В их арсенале современные технические устройства, предназначенные для несанкционированного доступа к охранным системам автомобиля, и другая техника. Стоимость самых "навороченных" средств для "взлома" может превышать миллион рублей", – рассказывает начальник отдела.

"Рекламировать" подобные изобретения Евгений Устинов не берется, чтобы это не стало инструкцией к применению, но отмечает: "Обо всех таких новинках мы знаем". Собеседник amic.ru добавляет, что сами жертвы сейчас облегчают задачу преступникам, оставляя "ночевать" машины во дворах спальных районов нашего города.

"За это берутся далеко неглупые люди: они стараются не попадать в поле зрения камер наружного наблюдения, тщательно конспирируются, за плечами одно, а то и два высших образования. Устройство автомобиля понимают от и до. На преступление никогда не ходят спонтанно. За потенциальной жертвой следят неделями. Выясняют все: где живет, куда выходят окна квартиры и где паркуется. Предварительно могут провоцировать срабатывание сигнализации авто, чтобы посмотреть, выбежит ли хозяин и как реагирует на опасность", – рассказывает Евгений Устинов.

Глубокая конспирация и каналы сбыта за границу

Так, в Новосибирске сигнализации и другие средства не спасли владельцев минимум 12 внедорожников от кражи авто, которые организовала преступная группа из Алтайского края. Сейчас это уголовное дело рассматривают в сибирской столице. Кстати, именно наши оперативники смогли раскрутить этот клубок, а их наработки помогли новосибирским коллегам.

"Нам удалось выяснить, что сколотил преступную группу уроженец Алтайского края. Он уже успел отбыть срок также за совершение краж дорогостоящих автомобилей в Москве. Но после освобождения решил, что легче "работать" на периферии, где меньше камер и лишних глаз. В "помощники" взял себе двух человек. Эта группа была глубоко законспирирована, даже близкие не знали, чем они занимаются и что общаются между собой", – рассказывает Евгений Устинов.

Все похищенные автомобили они перегоняли в Алтайский край: в одном из гаражей организовали "отстойник", где прятали похищенные в других регионах машины. Здесь на внедорожниках перебивали VIN-коды, устанавливали другие номера, а эти машины сбывали гражданам из соседнего государства, где посредники продавали их добросовестным покупателям.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжались несколько месяцев, чтобы собрать неопровержимые доказательства их вины. Когда все было готово, банду взяли с поличным: в "гараже" хранились два похищенных Lexus. Всего на территории Алтайского края оперативники успели перехватить четыре таких автомобиля, но часть украденных машин пока находится на территории соседнего государства.

Чтобы их изъять и вернуть законным владельцам, полицейские в рамках международного взаимодействия планируют следственные действия. В настоящее время наши оперативники продолжают собирать доказательства причастности членов преступной группы к кражам внедорожников в соседних регионах и Алтайском крае.

Если на автомобиле покатались и бросили – это угон (ст. 166 УК РФ). Если машину украли, чтобы перепродать или разобрать на запасные части, – это кража (ст. 158 УК РФ).

Крали и разбирали на запчасти

Скоро в Алтайском крае следователи передадут в суд материалы по делу бывшего домушника, который после освобождения решил подзаработать на автомобилях. Для этого он приобрел у знакомого код-граббер, который перехватывает и подменяет сигнал, передаваемый с брелока сигнализации на блок управления. Сначала мужчина тренировался: в Барнауле и Новосибирске известно минимум о четырех его "учебных" попытках.

Когда набил руку, первой украл из Октябрьского района Toyota Opa. Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю установили, что таким же способом злоумышленник успел похитить в Новосибирске Toyota и Pontiac.

Четвертым в его списке стал Mitsubishi Lancer из Барнаула, но когда мужчина пошел на новое дело, оперативники уже "сидели у него на хвосте". Его задержали с поличным на Чуйском тракте, когда он перегонял украденного "японца" на подложных номерах в Новосибирскую область на авторазбор. При себе у него был обнаружен код-граббер, так называемые провороты, предназначенные для взлома замка зажигания, и целый чемодан других противозаконных приспособлений из серии "лишним не будет".

"Toyota мы успели изъять в отстойнике, где ее уже начали разбирать, чтобы продать по запчастям. Машины, украденные в Новосибирске, успели разукомплектовать. Здесь орудовала преступная группа с четким распределением ролей: один крал, второй автомобиль разбирал, третий эти запчасти продавал", – рассказывает Евгений Устинов.

"Кино" для правоохранителей

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, преступники стараются просчитать свои схемы от и до. Однажды полицейским удалось раскрыть преступление, которое сами злоумышленники считали идеальным. Чтобы отвести от себя подозрения, они разыгрывали "кино". Но это не помогло – в 2023 году их осудили, рассказывает заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности ГУ МВД России по Алтайскому краю Антон Объедков.

"2018 год. В Барнауле в полицию поступило сообщение, что у гостиницы "Центральная" украли новый внедорожник. Пострадавшие владельцы автомобиля пояснили, что они приехали из Красноярска по работе, с вечера заселились, а утром машины на парковке не обнаружили. Записи видеокамер показали: машину украли неизвестные. Люди были убиты горем", – вспоминает запутанную историю Антон Объедков.

Казалось бы, все очевидно, но у алтайских оперативников закрались сомнения. Они отправили запрос в службу безопасности страховой компании, и вот тут-то выяснилось много интересного. Выяснилось, что это не первый белый Lexus, который купили в автосалоне Москвы в кредит, а вскоре после покупки – украли. И каждый раз на машины оформляли каско. Их владелицами были жительницы сибирских регионов, но на учет машины всегда ставили в столице.

Алтайские полицейские потянули за ниточку и вскоре выяснили, что работает целая преступная группа. В ее состав входили жители Алтайского и Красноярского краев. Они зарабатывали дважды на одном автомобиле. Организована эта схема была так: как только купленная в кредит машина проходила госрегистрацию и был готов страховой полис, ее тут же выставляли на продажу с большой скидкой.

Россиянам такое счастье за полцены не грозило: покупателей команда искала всегда за пределами РФ. Обязательным условием для такого дисконта была договоренность, что вместе с деньгами новый хозяин отдает российские номера на машину и документы. Иными словами, осознавал (или догадывался), что автомобиль краденый.

"Когда клиент был найден, по автодорогам машину доставляли в ближнее зарубежье. Перегонщик забирал деньги, документы и госномера и с этими "трофеями" возвращался самолетом в Москву, а оттуда – в Красноярск", – рассказывает Антон Объедков.

В этом городе у "команды" была машина-двойник – новый белый Lexus. На него прикручивали привезенные регистрационные номера. И дальше начиналось "кино" специально для полицейских и страховщиков.

"Преступники устраивали инсценировку: машины, которые фактически были за пределами РФ, якобы крали. Владельцы получали выплату по страховке. Такие же эпизоды мы вскрыли в Москве и Санкт-Петербурге. Всего нам удалось доказать по этой группе пять фактов. Суд завершился в 2023 году. Пятеро из шести участников в зависимости от своего вклада в эту преступную схему получили разные реальные сроки за мошенничество и подделку регистрационных документов. Максимальный дали организатору – в тюрьме он проведет ближайшие семь лет", – говорит Антон Объедков.

Владельцы украденных машин могут рассчитывать на компенсацию, только если авто было застраховано по каско. В рамках расследования уголовного дела суд предлагает преступникам в добровольном порядке погасить имущественный вред. Этот факт учитывается при вынесении наказания. Но, как показывает практика, пострадавшие от автоворов в подавляющем большинстве случаев никаких выплат не получают, отмечает Евгений Устинов.

Число автокраж в Алтайском крае за последние десять лет сократилось больше чем в три раза. Так, в 2013 году таких преступлений было совершено свыше 150, в 2022-м – 62, в 2023-м – 43. И это не счастливая случайность, а многолетние результаты работы сотрудников уголовного розыска специализированного отдела. В настоящее время такие дела ведет отдел по раскрытию преступлений против собственности регионального Министерства внутренних дел.

А как тогда защитить автомобиль от угонов?

Если преступники положили глаз на конкретный автомобиль, шансы избежать кражи небольшие. Но все-таки они есть, говорит Евгений Устинов. Например, эксперт рекомендует установить дополнительные радиоэлектронные устройства – "метки". Это электронный ключ, который позволяет идентифицировать владельца автомобиля.

Как правило, он выглядит как небольшой брелок, внутри которого спрятано электронное устройство. Оно принимает и передает сигналы в определенном диапазоне частот. Система охраны, установленная на автомобиле, все время обменивается сигналами с "меткой". Если она рядом, программа мониторинга считывает ключ дистанционно и распознает хозяина. Даже если преступники самостоятельно заведут машину, но "метка" не даст обратного ответа (так как она у хозяина), система заглушит двигатель. Пока ее не обезвредить, автомобиль не тронется с места.

Есть современные сигнализации, которые сразу идут в комплекте с "метками". Они стоят чуть дороже, но Евгений Устинов рекомендует на безопасности автомобиля не экономить.

Кроме того, в потайных нишах салона автомобиля можно спрятать "спящие маячки", которые определяют местоположение автомобиля в заданное время. Этот электронный прибор, размером с пачку игральных карт, работает вместе с орбитальными комплексами мониторинга. Находясь в спящем режиме, устройство активируется в заданное владельцем время, высылает ему свои координаты местоположения и снова "засыпает".

"Чем лучше будет спрятан прибор, тем меньше вероятность, что злоумышленники смогут быстро его обнаружить, и выше шансы, что маяк выполнит свое предназначение. Кроме того, на ночь машину лучше ставить в гараж или на охраняемую парковку. Но нужно учитывать, что даже эти рекомендации не дают 100%-й гарантии защиты от кражи", – заключил Евгений Устинов.