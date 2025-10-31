Сын рассказал детали убийства матери на Урале, заявив, что "отрезать голову было несложно"

Преступление было совершено с холодной расчетливостью и цинизмом

31 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Топор, убийство / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Екатеринбурге раскрыто убийство, шокировавшее даже опытных следователей. Тело женщины без головы нашли в Юго-Западном лесопарке, а вскоре выяснилось: к преступлению причастен ее собственный сын.

Жертвой оказалась 41-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии, работавшая в торговом центре Екатеринбурга. Практически сразу после обнаружения тела следователи установили личность подозреваемого – 21-летнего сына погибшей. На допросе он признался в содеянном и хладнокровно указал место, где спрятал голову матери и ее вещи. Все это нашли в пакете в двухстах метрах от тела.

По словам сотрудников МВД, парень не пытался скрыться и был уверен, что замел следы.

«Он считал, что полиция его не вычислит, потому что отчленил голову и спрятал одежду», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Самое поразительное, что на вопрос следователей, как он смог поднять руку на мать, юноша ответил без тени раскаяния: «Отрезать голову было несложно. Я раньше забивал домашний скот – привык».

Следствие установило, что сын заманил мать в парк под предлогом показать новую съемную квартиру. Между ними давно были конфликты, и в тот вечер, по предварительной версии, он решил "раз и навсегда прекратить упреки".

После убийства молодой человек рассказал о содеянном двум родственникам, но те побоялись обратиться в полицию. Сейчас он находится под стражей, ему готовят обвинение по статье об убийстве. Правоохранители продолжают проверку, выясняя все обстоятельства преступления, которое отличилось редким для подобных дел цинизмом.

