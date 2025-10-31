Сын рассказал детали убийства матери на Урале, заявив, что "отрезать голову было несложно"
Преступление было совершено с холодной расчетливостью и цинизмом
31 октября 2025, 21:30, ИА Амител
В Екатеринбурге раскрыто убийство, шокировавшее даже опытных следователей. Тело женщины без головы нашли в Юго-Западном лесопарке, а вскоре выяснилось: к преступлению причастен ее собственный сын.
Жертвой оказалась 41-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии, работавшая в торговом центре Екатеринбурга. Практически сразу после обнаружения тела следователи установили личность подозреваемого – 21-летнего сына погибшей. На допросе он признался в содеянном и хладнокровно указал место, где спрятал голову матери и ее вещи. Все это нашли в пакете в двухстах метрах от тела.
По словам сотрудников МВД, парень не пытался скрыться и был уверен, что замел следы.
«Он считал, что полиция его не вычислит, потому что отчленил голову и спрятал одежду», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Самое поразительное, что на вопрос следователей, как он смог поднять руку на мать, юноша ответил без тени раскаяния: «Отрезать голову было несложно. Я раньше забивал домашний скот – привык».
Следствие установило, что сын заманил мать в парк под предлогом показать новую съемную квартиру. Между ними давно были конфликты, и в тот вечер, по предварительной версии, он решил "раз и навсегда прекратить упреки".
После убийства молодой человек рассказал о содеянном двум родственникам, но те побоялись обратиться в полицию. Сейчас он находится под стражей, ему готовят обвинение по статье об убийстве. Правоохранители продолжают проверку, выясняя все обстоятельства преступления, которое отличилось редким для подобных дел цинизмом.
07:11:52 01-11-2025
Ну а его кто родил и воспитывал?
08:23:43 01-11-2025
Тот, кто воспитывает корзиночек!
08:35:05 01-11-2025
Это как воспитывали? Я про свою маму даже не могу представить, что нехорошо подумаю. Да, ругает меня иногда, когда внуки 2 дня не заходят к ней поесть беляшей
09:13:40 01-11-2025
да это просто исчадие ада...
09:19:00 01-11-2025
Чтобы люди не переживали, заголовок должен быть таким: "Куванчбек отрубил голову топором своей матери Шанхазу".
09:38:03 01-11-2025
Гость (09:19:00 01-11-2025) Чтобы люди не переживали, заголовок должен быть таким: "Кува... Ирония неуместна, у восточных культур уважение к старшим - это культ.
10:00:26 01-11-2025
Гость (09:38:03 01-11-2025) Ирония неуместна, у восточных культур уважение к старшим - э... И где оно?
10:32:50 01-11-2025
Гость (10:00:26 01-11-2025) И где оно?... Не бывает плохих наций или культур. Но бывают плохими отдельные представители наций. Причем, как в нижних слоях общества, так на верхних ступенях власти. У людей так - на определенное количество людей рождается один нелюдь. Но сейчас, если посмотреть, что вытворяют подростки, процент нелюдей сильно возрос. Ни уважения, ни чувства такта.
10:18:28 01-11-2025
А еще у восточных культур женщина не рассматривается как равноправный человек.