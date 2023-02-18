Блинный индекс. Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2023 году?

Мы подсчитали, во сколько обойдётся порция угощения и как стоимость изменилась за год

18 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Инфографика: amic.ru

Уже 20 февраля начинается масленичная неделя, в течение которой мы будем прощаться с зимой и встречать скорый приход весны. Ну и есть блины, конечно, – без этого лакомства никакая Масленица не обходится.

Есть и ещё одна традиция – подсчитывать "индекс блина" накануне праздника. Показатель наглядно демонстрирует, как за год изменилась стоимость главного масленичного угощения.

О том, сколько сейчас стоит приготовить блины на Масленицу и как цены на необходимые продукты изменились с предыдущего праздника, смотрите в нашей инфографике.

P.S. За основу мы взяли средние цены по Алтайскому краю, которые регулярно публикует Алтайкрайстат. Мы сравнили сводки ведомства накануне Маслениц 2022-го и 2023-го.

Как изменились цены на продукты для блинов?

Инфографика: amic.ru

Для приготовления блинов обычно используют шесть основных продуктов: куриные яйца, молоко, мука, сахар, сливочное и подсолнечное масло. Интересно, что за год ровно половина этого набора подорожала, а другая половина – подешевела.

Так, яйца в начале марта 2022-го стоили в алтайских магазинах в среднем 74 рубля за десяток. За год стоимость снизилась на 12% и составляет чуть больше 66 рублей.

Молоко за 12 месяцев подорожало на 3,6% – 75,61 рубля за литр вместо прошлогодних 73 рублей.

Мука подешевела на 2,8%. На прошлую Масленицу килограмм обходился в среднем в 36 рублей, а сейчас – в 35 рублей.

Подсолнечное масло подорожало – за год цена увеличилась почти на 4%. Литр в Алтайском крае можно купить в среднем за 128,61 рубля, хотя год назад за него просили примерно 123,87 рубля.

Выросло в цене и сливочное масло, пусть и незначительно. Вместо прошлогодних 668 рублей за килограмм теперь приходится отдавать около 674 рублей. Рост цены – меньше процента.

А вот сахар подешевел на 1,2%. На Алтае килограмм стоит 60,42 рубля, хотя перед прошлогодней Масленицей было 61,17 рубля.

Если же сложить весь этот набор, то общая стоимость продуктов за год практически не изменилась. Тот же объём товаров сейчас обойдётся в среднем на 2,86 рубля дороже, чем год назад. По крайней мере, об этом свидетельствуют сводки Алтайкрайстата.

"Индекс блина"

Инфографика: amic.ru

Конечно, весь этот объём продуктов для приготовления блинов не понадобится. Поэтому сам "индекс блина" считают чуть иначе: вычисляют стоимость лишь того количества продуктов, которые нужны на одну порцию (15-20 блинчиков).

Классическим считается следующий рецепт:

3 яйца;

0,5 литра молока;

250 граммов муки;

50 граммов сливочного масла;

30 мл растительного масла (пару столовых ложек);

60 граммов сахара (3-4 столовые ложки).

По нашим подсчётам, основанным на актуальных ценах Алтайкрайстата, такой набор сейчас обойдётся в среднем в 107,3 рубля. При этом если взять цены начала марта 2022-го, то стоимость того же набора составляла 108,57 рубля.

Удивительно, но за год "индекс блина" в Алтайском крае подешевел на 1,1%.

При этом в предыдущие годы продукты для блинов лишь дорожали. В 2021-м "индекс блина" составлял 94,7 рубля, а в 2020-м – 81,4 рубля.

А начинка?

Инфографика: amic.ru

А вот подсчитать, как изменились цены на начинки для блинов, довольно трудно. Во-первых, предпочтения у всех разные, а во-вторых, каждый сам решает, сколько сметаны ему нужно, чтобы полакомиться блинами.

Тем не менее для примера amic.ru изучил средние цены на сметану, творог и мясо (мы взяли говядину).

Так, стоимость творога в Алтайском крае за год увеличилась на 5,7% – с 385 до 407 рублей за килограмм.

Сметана подорожала ещё сильнее – с 236 рублей за килограмм перед Масленицей-2022 до нынешних 254 рублей.

Килограмм говядины сейчас в среднем обходится в 460 рублей. Хотя год назад цена была в среднем 415 рублей. Таким образом, мясо стало дороже на 10,8%.