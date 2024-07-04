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Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Журналист выразил надежду, что разговор будет записан в ближайшее время

04 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson
Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson

Американский журналист Такер Карлсон договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в X.

Карлсон рассказал, что пытался добиться этого разговора с 2022 года, и особенно интенсивно – после февральского интервью с Владимиром Путиным.

Главной задачей беседы с Зеленским, по его словам, станет попытка рассказать американцам о ситуации, которая "полностью меняет положение их страны в мире". Журналист выразил надежду, что интервью будет записано в ближайшее время.

9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа, в том числе, была посвящена конфликту на Украине, переговорам и отношениям с США.

Впоследствии журналист также публиковал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.

США Политика украина

Комментарии 6

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Гость

08:52:46 04-07-2024

Во, смелый. Не боится, что нацики его грохнут

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dok_CФ

09:38:55 04-07-2024

Да, надо и в америке просвещать и формировать общественное мнение..

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Мусик

09:54:01 04-07-2024

а какой сейчас старутус зеленского? он кто вообще такой?

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Гость

10:04:48 04-07-2024

А вот это уже интиресно. Узнать мнение другой стороны.

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Гость

10:50:27 04-07-2024

Гость (10:04:48 04-07-2024) А вот это уже интиресно. Узнать мнение другой стороны. ... Вам со всеми наркоманами интересны беседы? Можно ещё бомжей послушать, у них тоже своя правда имеется...

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гость

10:05:05 04-07-2024

Самое никчемное интервью, у никчемного чела, "я спросил у ясеня...", ясень бы обиделся)

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