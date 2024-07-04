Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским
Журналист выразил надежду, что разговор будет записан в ближайшее время
04 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Американский журналист Такер Карлсон договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в X.
Карлсон рассказал, что пытался добиться этого разговора с 2022 года, и особенно интенсивно – после февральского интервью с Владимиром Путиным.
Главной задачей беседы с Зеленским, по его словам, станет попытка рассказать американцам о ситуации, которая "полностью меняет положение их страны в мире". Журналист выразил надежду, что интервью будет записано в ближайшее время.
9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа, в том числе, была посвящена конфликту на Украине, переговорам и отношениям с США.
Впоследствии журналист также публиковал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.
08:52:46 04-07-2024
Во, смелый. Не боится, что нацики его грохнут
09:38:55 04-07-2024
Да, надо и в америке просвещать и формировать общественное мнение..
09:54:01 04-07-2024
а какой сейчас старутус зеленского? он кто вообще такой?
10:04:48 04-07-2024
А вот это уже интиресно. Узнать мнение другой стороны.
10:50:27 04-07-2024
Гость (10:04:48 04-07-2024) А вот это уже интиресно. Узнать мнение другой стороны. ... Вам со всеми наркоманами интересны беседы? Можно ещё бомжей послушать, у них тоже своя правда имеется...
10:05:05 04-07-2024
Самое никчемное интервью, у никчемного чела, "я спросил у ясеня...", ясень бы обиделся)