Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Журналист выразил надежду, что разговор будет записан в ближайшее время

04 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson

Американский журналист Такер Карлсон договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в X.

Карлсон рассказал, что пытался добиться этого разговора с 2022 года, и особенно интенсивно – после февральского интервью с Владимиром Путиным.

Главной задачей беседы с Зеленским, по его словам, станет попытка рассказать американцам о ситуации, которая "полностью меняет положение их страны в мире". Журналист выразил надежду, что интервью будет записано в ближайшее время.

9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа, в том числе, была посвящена конфликту на Украине, переговорам и отношениям с США.

Впоследствии журналист также публиковал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.