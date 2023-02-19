Такой день. 300 млн на объекты здравоохранения и пожар в частном доме в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 19 февраля

19 февраля 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебных амбулатории построят в Алтайском крае в 2023 году. На получение нового объекта могут претендовать населённые пункты, в которых износ здания медицинской организации превышает 80% или его просто нет. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 300 млн рублей.

Доцент института географии Алтайского госуниверситета Наталья Харламова рассказала о том, почему в Сибири часто вводится режим "чёрного неба". По её словам, чем дольше сохраняется антициклональный режим погоды, тем большее загрязнение воздуха.

В Барнауле пожарные потушили пожар в частном доме в переулке Корчагина. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, жильцы из дома вышли.