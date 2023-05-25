Такой день. 500 тысяч штрафов за шум и более 100 объектов, восстановленных в ЛНР

О главных событиях Алтайского края за 24 мая

25 мая 2023, 00:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повреждение на магистральной теплосети диаметром 900 мм произошло на улице Взлётной, 113, в Барнауле. В результате завтра, 25 мая, с 07:00 до 21:00 часов горячую воду отключат для 13 тысяч жителей Индустриального района краевой столицы.

Строители из Алтайского края в течение почти года помогают восстанавливать объекты социальной инфраструктуры и жильё на территории Славяносербского района ЛНР. Только с начала 2023 года они завершили работы на 114 объектах.

Жители Алтайского края за первый квартал 2023 года нашумели больше, чем на 515 тысяч рублей. Административные комиссии вынесли по этой самой "популярной" статье наказание более 730 гражданам. Общая сумма штрафов за данный период превысила отметку 880 тысяч рублей. Об этом 23 мая на онлайн-форуме на сайте правительства сообщила начальник регионального управления юстиции Оксана Грохотова.