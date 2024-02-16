Такой день. 5,4 млрд рублей на дороги по нацпроекту и волна мороза на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 15 февраля

16 февраля 2024, 00:06, ИА Амител

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

Около 5,4 млрд рублей выделили на дорожные объекты Алтайского края в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Работы будут вестись на краевой сети дорог, а также в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

В Алтайском крае ожидается серьезное похолодание. 16 и 17 февраля в ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -28...-33, местами до -38 градусов. Из-за резкого похолодания в регионе ввели штормовое предупреждение.

Смертельное ДТП с участием автомобиля судебных приставов произошло в Бийском районе Алтайского края 15 февраля. Предварительно установили, что мужчина 1985 года рождения при совершении обгона на служебном Renault Logan не справился с управлением, выехал на встречку и угодил в кювет.