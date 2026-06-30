Такой день. Первые поставки в Белоруссию и новые лимиты на продажу топлива
О главных событиях на Алтае за 30 июня
30 июня 2026, 23:39, ИА Амител
В Алтайском крае определили координатора государственной языковой политики — эту функцию возложили на заместителя председателя краевого правительства Юрия Абдуллаева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Первая партия свежего хрена из Алтайского края отправилась на экспорт в Беларусь — объем поставки составил 20 тонн. Продукция отгружена под контролем регионального управления Россельхознадзора. Стоит отметить, что ранее хрен из нашего региона на внешние рынки не поставлялся.
Барнаул занял 40-е место в рейтинге крупнейших городов России по объемам ввода жилья.
Прокуратура Алтайского края начала проверку после ДТП с микроавтобусом на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" под Бийском, в котором пострадали пять человек, включая двоих детей. Авария произошла 30 июня около 05:30 на 364-м километре автодороги Р-256.
В Республике Алтай вводят лимиты на продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ), заявил глава региона Андрей Турчак на заседании правительства.
Главную новогоднюю ель Барнаула заменят к предстоящим зимним праздникам. Прежняя конструкция, которая использовалась с 2017 года, признана небезопасной для дальнейшей эксплуатации.
С начала 2026 года судебные приставы принудительно выдворили из Алтайского края 49 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Всем им также запретили въезд в Россию на пять лет.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Алтайскому краю, за первые пять месяцев года за пределы страны были выдворены граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других государств ближнего зарубежья.
20:21:48 01-07-2026
Вот так. Им - хрен! (Россельхознадзор одобряет)