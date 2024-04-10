Такой день. Активность клещей в алтайских населенных пунктах и ледоход у Барнаула

О главных событиях региона за 9 апреля

10 апреля 2024, 00:23, ИА Амител

Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Клещи в черте населенных пунктов Алтайского края сейчас даже активнее, чем за их пределами. Об этом на пресс-конференции 9 апреля рассказала главный специалист отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, в городах снег тает быстрее, поэтому и клещи просыпаются чуть раньше.

В Барнауле ночью 9 апреля начался ледоход. Посмотреть на проплывающие по реке льдины можно было днем на набережной Оби возле Нового моста. Воду накрыл туман, так что куски льда неожиданно появлялись прямо из дымки и тихо проплывали мимо.

Уровень воды в реке Чумыш в районе рабочего поселка Тальменка продолжает расти: к 14:00 он поднялся до 988 сантиметров. До отметки подтопления остается 62 сантиметра, об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.