Такой день. Алтайская кукуруза в Китае и предмет, похожий на бомбу, у магазина

О главных событиях Алтайского края за 18 февраля

19 февраля 2024, 00:00, ИА Амител

Склон горнолыжного спуска / Фото: unsplash.com

Сегодня в неаварийном доме на улице Чкалова, 1а, обвалилась подпорка, которая держала прогнивший потолок. Сотрудники администрации Центрального района Барнаула вместе с экспертами оценили состояние – специалисты не обнаружили изменений в конструкции.

Продавец нашла рядом со зданием круглосуточного магазина в Новоалтайске предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Устройство отправили на экспертизу. Проводится проверка. Кто подложил предмет возле продуктового, выясняется.

Алтайские сельхозтоваропроизводители смогут поставлять кукурузу и рис в Китай. Ранее КНР принимала зерно только от Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Что касается Алтайского края, то до прошлого года аграрии стабильно экспортировали кукурузу и рис в Монголию и Казахстан.