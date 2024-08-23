Такой день. Алтайские школы в списке лучших и спасение пары, пропавшей на Синюхе

О главных событиях региона за 22 августа

23 августа 2024, 00:17, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Алтайские школы попали в рейтинг лучших школ России. В частности, барнаульская гимназия №42 попала в рейтинг по конкурентоспособности. В нем представляются школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России. Гимназия №42 заняла в нем 290 место из 300.

Движение по улице Взлетной временно перекроют в Барнауле. Из-за этого изменится маршрут общественного транспорта.

Пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 18-летнюю Елизавету и 19-летнего Алексея спасли. Пара пять дней провела в лесу. Они смогли выйти на связь, потому что у Елизаветы сохранился заряд на телефоне. 21 августа ребятам с квадрокоптера скинули теплые вещи и еду, но вывезти их сразу не смогли.