Пару, которую несколько суток искали на горе Синюха, эвакуировали на вертолете. Видео
Их жизни и здоровью ничего не угрожает
22 августа 2024, 12:01, ИА Амител
Пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 18-летнюю Елизавету и 19-летнего Алексея спасли. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Пара пять дней провела в лесу. Они смогли выйти на связь, потому что у Елизаветы сохранился заряд на телефоне. 21 августа ребятам с квадрокоптера скинули теплые вещи и еду, но вывезти их сразу не смогли.
"До эвакуации с парнем и девушкой поддерживали связь, при помощи квадрокоптера сотрудники полиции их обеспечили всем необходимым, одеждой и продуктами", - рассказали в МЧС.
Для того чтобы вызволить пару из леса, привлекли вертолет. Сейчас Елизавета и Алексей находятся в кругу родных.
Напомним, молодая пара пропала 17 августа. Волонтерам "ЛизаАлерт" информация об исчезновении молодых людей поступила 19 августа, поэтому они приступили к поискам только спустя сутки.
В поисках участвовали более 90 человек: сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, волонтеры и местные жители. После обнаружения забрать их сразу не получилось, потому что вертолет не мог приземлиться в горах ночью, а пешая группа спасателей была в шести-восьми часах пути от ребят.
Стоит отметить, что также вечером 17 августа пропали два человека в Республике Алтай. 17-летняя девушка и 35-летний мужчина в составе научно-исследовательской экспедиции находились в ущелье в Чемальском районе. Накануне стало известно, что пропавших нашли: к месту, где они находятся, выдвинулись сотрудники МЧС и МВД.
12:12:36 22-08-2024
Капеец, вылезли такие кино-герои из пепелаца. Ковровой дорожки не хватает
20:51:05 22-08-2024
Гость (12:12:36 22-08-2024) Капеец, вылезли такие кино-герои из пепелаца. Ковровой дорож... Да вообще как то интересно это всё. А не хайпа ли ради это все затеяно было🤔
12:13:06 22-08-2024
Ещё и аплодируют им. Выпороть хорошенько. За безответственность.
12:20:12 22-08-2024
Супер!
12:30:42 22-08-2024
На сколько выставят счет з а спасение?
12:30:48 22-08-2024
На Синюхе нельзя заблудиться, вертолет за их счет или их каталка за наши налоги. Давайте всех катать на вертушках.
12:45:55 22-08-2024
Юрий (12:30:48 22-08-2024) На Синюхе нельзя заблудиться, вертолет за их счет или их кат... это были особо "одаренные" с топографическим кретинизмом
12:50:17 22-08-2024
Юрий (12:30:48 22-08-2024) На Синюхе нельзя заблудиться, вертолет за их счет или их кат...
поэтому там каждый год и теряются, да
14:50:39 22-08-2024
Урбанизко (12:50:17 22-08-2024) поэтому там каждый год и теряются, да...
Потеряться можно и в городе. На Синюхе детская категория сложности. Мы с турклубом в 12-13-летнем возрасте все там облазили, саму Синюху, Тигерецкий хребет (когда он еще не был заповедником), всякие Сентелеки, Чинеты, Андреевские. Если не торопиться, что и через курумники даже детям безопасно ходить. Единственное чего там стоит бояться - медведей и гадюк, как-то у пещеры Страшная их было штук 20 на участке 3х3 метра.
15:13:23 22-08-2024
Гость (14:50:39 22-08-2024) медведей и гадюк, как-то у пещеры Страшная их было штук 20 на участке 3х3 метра Уточнение, штук 20 гадюк, а не медведей )))
19:06:51 22-08-2024
Гость (15:13:23 22-08-2024) Уточнение, штук 20 гадюк, а не медведей )))... Даже не знаю, что лучше 20 медведей или 20 гадюк)))))
22:49:35 22-08-2024
Светлана (19:06:51 22-08-2024) Даже не знаю, что лучше 20 медведей или 20 гадюк)))))... змея обратит на вас внимание только если вы в непосредственной близости от нее оказались или даже уже наступили на нее😄 а если вы оказались в непосредственной близости от мишки то он скорее всего уже давно обратил внимание на вас и бежит к вам вприпрыжку чтобы познакомиться поближе😄 страшный зверь. И эти сказки что можно притвориться мертвым не сработают потому что медведи как раз таки падальщики
12:57:14 22-08-2024
Юрий (12:30:48 22-08-2024) На Синюхе нельзя заблудиться, вертолет за их счет или их кат... как показала эта молодежь, вполне таки можно. Скорее всего ушли в сторону Мохового, у подножия Синюхи ушли налево, там тропа неявно читается.
12:42:44 22-08-2024
Однако! Как они смогли забраться в такие дебри, что профессиональные спасатели не могли дойти пешим ходом, только вертолет!
13:06:59 22-08-2024
Гость (12:42:44 22-08-2024) Однако! Как они смогли забраться в такие дебри, что професси... Как я понял, они были на горе Толстая (985м). Почти к ее подножию идет старая дорога до каменоломни. Теоретически можно было по ней проехать , а потом подняться до них опытным проводникам и спустить ножками с горы.
13:30:09 22-08-2024
Гость (13:06:59 22-08-2024)Теоретически можно было по ней проехать ]
просто не очень то хотелось спасать)
16:00:27 22-08-2024
Гость (13:06:59 22-08-2024) Как я понял, они были на горе Толстая (985м). Почти к ее по... Мы до каменоломни на УАЗике доезжали. Дальше пешком до Синюхи вообще легко по тропе.
13:21:55 22-08-2024
А телефон ведь только для инсты и фото, навигатор нельзя было сразу включить ...
13:27:58 22-08-2024
Гость (13:21:55 22-08-2024) А телефон ведь только для инсты и фото, навигатор нельзя был... Вы пробовали попользоваться мобильником там, где нет мобильной связи?
14:06:25 22-08-2024
Кхм... (13:27:58 22-08-2024) Вы пробовали попользоваться мобильником там, где нет мобильн... Еще одна недоучка, навигатор работает по спутникам, мобильная связь не нужна, но видимо они как и Вы жертвы ЕГЭ и не в курсе об этом))
14:14:27 22-08-2024
Кхм... (13:27:58 22-08-2024) Вы пробовали попользоваться мобильником там, где нет мобильн... Если есть оффлайн карты скачанные то это очень хороший навигационный прибор . Проверено неоднократно
15:36:13 22-08-2024
Гость (14:14:27 22-08-2024) Если есть оффлайн карты скачанные то это очень хороший навиг... Откуда бы актуальные навигационные карты для безлюдных мест?
15:50:32 22-08-2024
Кхм... (15:36:13 22-08-2024) Откуда бы актуальные навигационные карты для безлюдных мест?... Я понимаю, что сейчас в гугле забанить это обычное дело..... Но можно эти карты в яндексе запросить.. Гдето у меня 500 метровки были. ну и OSM (maps.me),
13:41:49 22-08-2024
Гость (13:21:55 22-08-2024) А телефон ведь только для инсты и фото, навигатор нельзя был... Ха. Вы переоцениваете мыслительные способности идиотов. Иногда даже страшно становится, как они доживают до 30/40/50 и далее лет? Ибо это не мозг а межушный ганглий, что-бы воду из ведра не хлебали когда полы моют
14:38:25 22-08-2024
Гость (13:41:49 22-08-2024) Ха. Вы переоцениваете мыслительные способности идиотов. Иног... Шикарный слог! Порадовал! Но я... задумался чо-то ))
14:04:56 22-08-2024
Гость (13:21:55 22-08-2024) А телефон ведь только для инсты и фото, навигатор нельзя был... Еще скажите что на телефон надо было карты загрузить.....
Хотябы maps.me или 2 ГИС (Ибо тырнета тама нету)
13:29:35 22-08-2024
Непонятно:вышла на пятые сутки на связь потому что у её телефона сохранился заряд.....Первые четверо суток заряд куда-то пропадал,но на пятые сутки наконец-то появился.Версия мини магнитной аномалии,пока они ходили туда-сюда не подходит,так как телефон питается прямым током аккумулятора.
14:07:30 22-08-2024
Гость (13:29:35 22-08-2024) Непонятно:вышла на пятые сутки на связь потому что у её теле... А для недалеких умом, не понимающих что такое связь в горной местности поясняю по конкретной ситуации: При выходе с Синюхи на ее южный склон связь пропадает и надолго, поэтому догадались хоть забраться на гору (где и поймали сеть ).
14:43:46 22-08-2024
Гость (14:07:30 22-08-2024) А для недалеких умом, не понимающих что такое связь в горной... Догадались на пятые сутки
14:03:10 22-08-2024
Полёты на вертолете за чей счёт? Если бесплатно, то я тоже пойду заблужусь. На вертолете ни разу не катался.
20:25:39 22-08-2024
RUSSKIY (14:03:10 22-08-2024) Полёты на вертолете за чей счёт? Если бесплатно, то я тоже п... Надо группу собрать. А то вдруг за одним вертолет не высылают. Есть ещё те кто на вертолете не летал?😂
14:06:37 22-08-2024
1 час полёта стоит ,вроде, 200тыс. руб.
14:44:10 22-08-2024
Сколько полезной информации! И про оффлайнкарты, и про навигацию. Если собираешься в путешествие, то надо всё устанавливать.
15:12:08 22-08-2024
Гость (14:44:10 22-08-2024) Сколько полезной информации! И про оффлайнкарты, и про навиг... Я там 17 лет назад по тропам ходил, имея только карту- двухкилометровку и компас. В то время от Колыванстроя до горы, где эти двое нашли связь, я б добрался часов за пять.
18:23:49 22-08-2024
ничосебе герои! всероссийская слава, внимание, бодряком вышли, машут!!! халявные покатушки на вертолете. Щас их интервьюировать начнут, телек, радио, все дела!! Я чур тоже щас пойду потеряюсь в трех соснах, кто со мной?
18:33:18 22-08-2024
Гость (18:23:49 22-08-2024) ничосебе герои! всероссийская слава, внимание, бодряком вышл... Ступайте, потеряйтесь.
Но вы уверены, что вас кто-то будет искать? Или вы кому-то много денег должны?
23:43:56 22-08-2024
Кхм... (18:33:18 22-08-2024) Ступайте, потеряйтесь.Но вы уверены, что вас кто-то буде... обязательно будут искать ЛЮБОГО гражданина, чтоб ты знал