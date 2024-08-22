Пару, которую несколько суток искали на горе Синюха, эвакуировали на вертолете. Видео

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

22 августа 2024, 12:01, ИА Амител

Пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 18-летнюю Елизавету и 19-летнего Алексея спасли. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Пара пять дней провела в лесу. Они смогли выйти на связь, потому что у Елизаветы сохранился заряд на телефоне. 21 августа ребятам с квадрокоптера скинули теплые вещи и еду, но вывезти их сразу не смогли.

"До эвакуации с парнем и девушкой поддерживали связь, при помощи квадрокоптера сотрудники полиции их обеспечили всем необходимым, одеждой и продуктами", - рассказали в МЧС.

Для того чтобы вызволить пару из леса, привлекли вертолет. Сейчас Елизавета и Алексей находятся в кругу родных.

Напомним, молодая пара пропала 17 августа. Волонтерам "ЛизаАлерт" информация об исчезновении молодых людей поступила 19 августа, поэтому они приступили к поискам только спустя сутки.

В поисках участвовали более 90 человек: сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, волонтеры и местные жители. После обнаружения забрать их сразу не получилось, потому что вертолет не мог приземлиться в горах ночью, а пешая группа спасателей была в шести-восьми часах пути от ребят.

Стоит отметить, что также вечером 17 августа пропали два человека в Республике Алтай. 17-летняя девушка и 35-летний мужчина в составе научно-исследовательской экспедиции находились в ущелье в Чемальском районе. Накануне стало известно, что пропавших нашли: к месту, где они находятся, выдвинулись сотрудники МЧС и МВД.