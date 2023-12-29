Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

О главных событиях Алтайского края за 28 декабря

29 декабря 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Алтайского Заксобрания, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович станет кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Решение о выдвижении Малинковича съезд партии принял 28 декабря. Его кандидатуру поддержали 46 из 48 делегатов.

В Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя, совершившего особо тяжкое преступление. Мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на женщину, которая скончалась от полученных травм. После с места преступления он скрылся, а теперь объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов оценил идею вооружить врачей скорой помощи, чтобы защитить их от нападений. Он рассказал, что защищать врачей будут при помощи камер, установленных в машинах скорой помощи, а также при помощи нагрудных камер. При этом пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.