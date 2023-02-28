Такой день. "Анонс" драк "ЧВК Редан" в Барнауле и 11 домов без воды из-за аварии

О главных событиях Алтайского края за 28 февраля

28 февраля 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Драки с участием представителей движения "ЧВК Редан" могут произойти в Барнауле. Их анонсировали в телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул". В крупном телеграм-канале "ЧВК Редан Барнаул" появился пост о драке 5 марта 2023 года. Исходя из информации в сообщении, она должна пройти в ТРЦ "Галактика".

Средняя себестоимость строительства многоквартирных домов в Алтайском крае практически не изменилась за последние полгода. В августе 2022-го возведение многоэтажки обходилось застройщику в среднем в 40,5 тыс. рублей за кв. м, а в феврале 2023-го – в 42,9 тыс. Такие данные приводит "Дом.рф" на основе 75 проектных деклараций, опубликованных алтайскими девелоперами.

"Росводоканал Барнаул" устраняет аварию на водопроводе в Центральном районе краевой столицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, повреждение водопровода диаметром 150 мм произошло возле дома на проспекте Красноармейском, 61а. В результате происшествия 11 домов остались без холодной воды.