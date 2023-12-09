Такой день. Апелляция по делу о драке в Барнауле и призыв застроить Обской бульвар

О главных событиях Алтайского края за 8 декабря

09 декабря 2023, 00:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

7 декабря Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении Дмитрия Лопатина, который проходил по громкому уголовному делу как зачинщик драки на Старом базаре летом 2020 года, в ходе которой погиб барнаулец Павел Рохлов. Защита Старцева подала иск о замене условного срока реальным, однако суд оставил решение в силе.

Строители Алтайского края призывали администрацию Барнаула утвердить программу комплексного развития территории, где уже много лет планируют возвести Обской бульвар. С такой инициативой выступила 6 декабря во время круглого стола генеральный директор организации "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

В Барнауле к обеду восстановили движение трамваев № 5, 7, 9, 10 по прежним схемам. С утра 8 декабря вагоны были вынуждены ездить по измененным маршрутам из-за неполадок на сетях в районе улиц лиц Антона Петрова и Малахова.