Алтайские строители призвали власти начать возводить Обской бульвар в Барнауле
Грандиозной проект пытаются реализовать уже много лет
08 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
Строители Алтайского края призывали администрацию Барнаула утвердить программу комплексного развития территории, где уже много лет планируют возвести Обской бульвар. С такой инициативой выступила 6 декабря во время круглого стола генеральный директор организации "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.
"У нас скоро Новый год. Хочу высказать пожелание городу Барнаулу утвердить комплексное развитие территорий в рамках Обского бульвара. Сделаем подарок всем жителям города. Я думаю, что это будет масштабный и амбициозный проект. Самое главное, чтобы власти помогли строителям решить вопросы, связанные с коммуникациями и транспортом. Инструменты для этого у властей есть", – пояснила Герасимович.
Участники круглого стола, среди которых были представители крупнейших компаний-застройщиков, встретили это предложение аплодисментами.
В начале года алтайские строители уже призывали возвести Обской бульвар к 300-летию Барнаула. В настоящее время на месте частного сектора на проспекте Комсомольском запроектировали крупный ЖК. Он состоит из четырех многоэтажек, двухуровневой подземной стоянки, на крыше которой расположен двор. Этот комплекс может стать началом бульвара вдоль реки Оби.
Концепцию бульвара разработали в 80-е годы, хотя идея сделать красивую прогулочную зону появилась почти 100 лет назад. Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскребами, укрепленным берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами.
Однако построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее работы остановились: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашлось.
Новый проект разработала в 2003 году компания "Барнаулкапстрой". Согласно документу, выход к Оби предложено повернуть на восток. Свою версию бульвара сделала позже компания "ЛиК". Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырехъярусные подземные парковки – под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.
08:49:14 08-12-2023
ты меня называла
08:50:26 08-12-2023
Церковь не нужна ни там, ни в принципе. Государство, в котором попов больше, чем инженеров-механиков, обречено.
08:51:55 08-12-2023
Вот именно бульвар, прогуллочная заона, а не человейники "элитные"
08:58:08 08-12-2023
сдурели что ли? какой бульвар? на улице морозяка!
09:09:22 08-12-2023
Пробка в виде церкви ро центру бульвара - само то
09:11:53 08-12-2023
Насколько я помню, у нас еще церковь отделена от государства, так при чем какой-то храм в рамках бульвара, да еще загораживающий свободный проход?
09:26:02 08-12-2023
Обской бульвар до оползневой зоны? Любоваться Обью с расстояния в полкилометра или берег укреплять? Ну-ну. То, что можно было сделать без напряга - набережную в районе Речного, никто делать не стал, отдали под застройку. Про этот Обской бульвар говорят лет 40, как не больше. И вот именно теперь-то кто-то им и займется. Верю, а как же.
15:39:30 08-12-2023
Гость (09:26:02 08-12-2023) Обской бульвар до оползневой зоны? Любоваться Обью с расстоя... Поправлю: про Обской бульвар говорят с 30-годов прошлого века - скоро будет сто лет)) Насчет самого проекта Обского бульвара: на самом деле, муниципалитету действительно надо озаботиться этим вопросом. Создать план перспективной застройки. Если пустить это на самотнк, то будет так: застройщики начнут выкупать участки и строить свои башни и в итоге будет как на Радищева, где ширина улиц и коммуникации от одноэтажной частной застройки, а дома по пятнадцать этажей.
09:44:35 08-12-2023
Алтайские строители понимают, что ресурсы, в виде вкладывающихся в недвигу "инвесторов" скоро придут к концу, ипотечные программы закроются и лопнет пузырь, и строить будет нечего. Поэтому истерически хватают любой кусок земли и лепят там свои корявые скворечники. Попомните мои слова- как только закончится СВО, стройки в регионе остановятся (к счастью) и вся эта строительная ОПГ ломанётся восстанавливать новейшие российские регионы.
11:50:50 08-12-2023
Гость (09:44:35 08-12-2023) Алтайские строители понимают, что ресурсы, в виде вкладывающ... Ты можешь хоть Вангой представиться, хоть Вольфом Мессингом, но факт в том, что за последние 3,5 года стоимость квадрата жилья выросла вдвое) И каждый год вводится всё бОльшее количество квадратов.
12:58:53 08-12-2023
Гость (11:50:50 08-12-2023) Ты можешь хоть Вангой представиться, хоть Вольфом Мессингом,... И ради этих сверхдоходов готовы испохабить весь город своими человейниками непригодными для жизни нормального человека.Как потом от них избавляться?Они тут нужны?Как потом тушить пожары на верхотуре или не дай Бог тряхнёт ,какое нибудь землетрясение?Одно на уме -больше хапнуть.
12:59:59 08-12-2023
Гость (11:50:50 08-12-2023) Ты можешь хоть Вангой представиться, хоть Вольфом Мессингом,... Плохо, когда дали дуракам волю постить свои глупости в интернетах. Нам, старожилам Сети смотреть на вас, недоучек, больно. Почему так? Потому что ты не просто туп, но и уверен в своей правоте. Подумай на досуге о причинах "роста" цен. И не являются ли эти цены искусственно вздутыми.
13:28:41 08-12-2023
Гость (12:59:59 08-12-2023) Плохо, когда дали дуракам волю постить свои глупости в интер... Зря потратили время. Все равно не поймет! ))
13:49:26 08-12-2023
Гость (12:59:59 08-12-2023) Плохо, когда дали дуракам волю постить свои глупости в интер... Слышь ты, старая жила Сети, ехай на ... (с) Группировка Ленинград
14:42:12 08-12-2023
Гость (13:49:26 08-12-2023) Слышь ты, старая жила Сети, ехай на ... (с) Группировка Лени... Гогна не слушаю... а с твоими мозгами всё ясно стало, Шнура он цитирует :)))))
16:50:43 08-12-2023
Гость (09:44:35 08-12-2023) Алтайские строители понимают, что ресурсы, в виде вкладывающ... Причём до Португалии.Или вы думаете,байден и другие политдеятели,утверждающие,что Путин на Украине не остановится уж совсем дураки?
09:55:11 08-12-2023
Обской бульвар это как тоннель под жд вокзалом. Один может начнут строить к 300-летию, другой к 400-летию города
09:57:56 08-12-2023
"...Новый проект разработала в 2003 году компания "Барнаулкапстрой" ..." - это который обанкротился штоле?
10:25:28 08-12-2023
577 (09:57:56 08-12-2023) "...Новый проект разработала в 2003 году компания "Барнаулка... Живее всех живых. За четыре подхода обанкротить не могут)))))
10:31:13 08-12-2023
Хоть тушкой, хоть чучелом, но нам туда надо! Изуродовали город как только могли эти "чудо архитекторы".
11:59:09 08-12-2023
Гость (10:31:13 08-12-2023) Хоть тушкой, хоть чучелом, но нам туда надо! Изуродовали гор... Изуродовали не архитекторы, а застройшики, не надо путать!
10:44:49 08-12-2023
Изначально стекловатные человейники строились в тропических странах. А вот как они поведут себя при сибирских зимах в долговременной перспективе - очень большой вопрос. Хотя уже понятно, что даже кратковременное отключение электричества там в морозы приведёт к их полному вымерзанию и необходимости эвакуации "элитаров". Вот только вопрос - куда и за чей счёт?
11:48:56 08-12-2023
Гость (10:44:49 08-12-2023) Изначально стекловатные человейники строились в тропических ... А ты всё свой бред про отключения электричества/стекловату несешь)) Сказать, что у тебя заело пластинку с потоком неосознанного - это ничего не сказать) Какие отключения? Ты где их видел? Какая стекловата? Сейчас иные материалы применяют)
10:48:14 08-12-2023
Детей лучше вылечите за эти деньги
10:51:35 08-12-2023
А, что вполне проект.Очистить реку Барнаулку впадающую в неё реку Пивоварку и сделать прогулочный маршрут на речном трамвайчике от Обского бульвара до парка Юбилейного .
10:55:39 08-12-2023
Гость (10:51:35 08-12-2023) Очистить реку Барнаулку впадающую в неё реку Пивоварку и сделать прогулочный маршрут и назвать данный маршрут "блеск и нищета Барнаула"
11:05:05 08-12-2023
Хватит с нас непонятного куска набережной и лестницы в никуда...
11:16:51 08-12-2023
Гость (11:05:05 08-12-2023) Хватит с нас непонятного куска набережной и лестницы в никуд... Это непонятный кусок общества голос обрел?
11:15:45 08-12-2023
Если дома будут как в проекте, т.е. больше похожи на установки какого-то то ли химического, то ли нефтеперегонного завода, то я против. Итак уже уродств хватает. Например, ресторанов с архитектурой, которая бы подошла цеху или гаражам, Galaxy тоже больше на промышленный объект похож, чем на общественное здание.
11:45:59 08-12-2023
Гость (11:15:45 08-12-2023) Если дома будут как в проекте, т.е. больше похожи на установ... Так а Гэлакси и есть промобъект - бывший БАМЗ.
11:44:56 08-12-2023
Лучше тоннель под вокзалом сделайте наконец или Молодёжную с Власихинской соедините, хоть какая-то польза городу.
22:44:24 08-12-2023
Гость (11:44:56 08-12-2023) Лучше тоннель под вокзалом сделайте наконец или Молодёжную с... Дело говоришь!
11:49:41 08-12-2023
Без подарков и амбиций прогрейдируйте улицу Семенова.
12:03:01 08-12-2023
а без попов никак нельзя обойтись?
13:15:23 08-12-2023
А почему бы не представить на суд общественности первоначальный проект этого бульвара ,сделанный в 1986 году?Может он ,как раз и отвечает интересам жителей и действительно соответствует названию -бульвар?А то что мы видим сейчас -это ни что иное, как какое то нагромождение человейников,где человек ,как раз лишний.Где там гулять?Чем там дышать?Если название "Обской",то и выход должен быть к Оби ,на какую то набережную что ли .Съездите в Нижний Новгород ,поглядите там какую красоту сделали на берегу Волги,а здесь готовы всё позатыкать этими паршивыми монстрами и ещё представить это как великое благо.
13:31:47 08-12-2023
Афиноген (13:15:23 08-12-2023) А почему бы не представить на суд общественности первоначаль... А как же хапнуть???
14:07:10 08-12-2023
Гость (13:31:47 08-12-2023) А как же хапнуть???... Видите ли ,совместить категории "хапнуть" и "сделать как надо" не получится.Тут ,либо одно,либо другое.Раньше, купцы руководствовались как раз второй категорией и строили навека ,оставляя после себя добрую память.А вот нынешние "шедевры"долго ли простоят?И несут ли они пользу обществу?Вопрос.
14:45:13 08-12-2023
Афиноген (13:15:23 08-12-2023) А почему бы не представить на суд общественности первоначаль... В Нижнем не только Чкаловская лестница, но и вся улица вдоль Кремля шикарны. Без всяких громких названий типа "Арбат"... Куча ремесленников, масса забегаловок, общепита, коза бронзовая опять-таки :)
19:55:01 08-12-2023
Гость (14:45:13 08-12-2023) В Нижнем не только Чкаловская лестница, но и вся улица вдоль... После долгих дебатов , из всего перечисленного возможно будет построен один деревянный козел и то лет через нацать.
14:05:32 08-12-2023
Что то космически страшное представлено, даже попы, в самом центре, ужас наводят. Дайте све-е-ета!
16:08:28 08-12-2023
Опять понеслась волна бульваростроительской возни! И где там будет выход к реке, к протоке, которая забооачивается? В моём понимании, бульвар - это авеню Елисейские Поля, застроенная невысокими домами в 5 этажей в едином стиле, но в то же время, непохожими друг на друга, и вместо церкви Триумфальная арка, с музеем внутри. А три высотки, что на плане, это ваще филиал ТЭЦ-3! А набережную надо было делать там, где ей положено быть - на Речном вокзале, а не продавать землю под застройку человейников. И ваще, берут сомнения, что будет ли что-то путное из этого проекта, да и будет ли он ваще...
18:08:46 08-12-2023
Вот что вы тут шум подняли? Обской бульвар это одна из легенд нашего города. Каждый год кто- то на Новый год ходит в баню, а у нас вспоминают про Обской бульвар. Я уже 50 лет это слышу. Кто- то и того дольше.
19:45:14 08-12-2023
Боже я думала,что эта дама ,давно уже а пенсии,а она еще вовсю скачет по бульварам,ей уже восьмой десяток вроде бы. Еще хочется хапнуть
02:08:33 09-12-2023
А что с парком у ЕВРОПЫ ? ПОговорили и забыли? В Индустриальном нет прогулочных мест, нет нормальных парков. Да и вообще во всем городе. Все какие-то обрубки. Приведите город в порядок уже. Позорище.
12:02:39 10-12-2023
Эти перевёрнутые стаканы-истуканы и есть шедевр Архитектуры ??? !!! Как же Барнаулу не везёт с "архитекторами" !