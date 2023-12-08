Алтайские строители призвали власти начать возводить Обской бульвар в Барнауле

Грандиозной проект пытаются реализовать уже много лет

08 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: проект Обского бульвара

Строители Алтайского края призывали администрацию Барнаула утвердить программу комплексного развития территории, где уже много лет планируют возвести Обской бульвар. С такой инициативой выступила 6 декабря во время круглого стола генеральный директор организации "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

"У нас скоро Новый год. Хочу высказать пожелание городу Барнаулу утвердить комплексное развитие территорий в рамках Обского бульвара. Сделаем подарок всем жителям города. Я думаю, что это будет масштабный и амбициозный проект. Самое главное, чтобы власти помогли строителям решить вопросы, связанные с коммуникациями и транспортом. Инструменты для этого у властей есть", – пояснила Герасимович.

Участники круглого стола, среди которых были представители крупнейших компаний-застройщиков, встретили это предложение аплодисментами.

В начале года алтайские строители уже призывали возвести Обской бульвар к 300-летию Барнаула. В настоящее время на месте частного сектора на проспекте Комсомольском запроектировали крупный ЖК. Он состоит из четырех многоэтажек, двухуровневой подземной стоянки, на крыше которой расположен двор. Этот комплекс может стать началом бульвара вдоль реки Оби.

Концепцию бульвара разработали в 80-е годы, хотя идея сделать красивую прогулочную зону появилась почти 100 лет назад. Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскребами, укрепленным берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами.

Однако построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее работы остановились: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашлось.

Новый проект разработала в 2003 году компания "Барнаулкапстрой". Согласно документу, выход к Оби предложено повернуть на восток. Свою версию бульвара сделала позже компания "ЛиК". Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырехъярусные подземные парковки – под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.