Такой день. Авария на водопроводе в Барнауле и новый очаг бешенства

О главных событиях Алтайского края за 16 марта

16 марта 2025, 23:55, ИА Амител

Авария произошла на водопроводе диаметром 250 мм на улице Кулагина. Без холодной воды остались 14 многоэтажных домов, свыше 700 частных домов, а также различные социальные объекты и административные здания. На время работ также перекрыта проезжая часть улицы Кулагина – от автобазы на Кулагина, 7, до проезда в сторону поселка Восточного.

Еще один случай бешенства выявили в Барнауле. Новый очаг расположен в Ленинском районе вдали от застроенной части городского округа на территории между реками Середчиха и Ляпиха.

В Барнауле в здании поликлиники городской больницы № 3, расположенной на улице Матросова, проводятся ремонтные работы. После открытия прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи.