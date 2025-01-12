Такой день. Автобус, заблокировавший движение трамваев, и гибель ребенка на Алтае

О главных событиях региона за 12 января

12 января 2025, 23:59, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: unsplash.com

Днем 12 января автобус заблокировал движение трамваев в центре Барнаула. Очевидцы в соцсетях заявляли, что транспортное средство якобы занесло и оно врезалось в сугроб. Однако в мэрии Барнаула сообщили, что у него просто заглох двигатель во время движения.

14-летний ребенок погиб и женщина пострадала от отравления угарным газом на станции Озерки Тальменского района Алтайского края. Отмечается, что угарный газ скопился в помещении из-за закрытой печной заслонки.

Неблагоприятные погодные явления из-за аномально теплой погоды прогнозируются в ближайшее время в Алтайском крае. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.