Такой день. Барнаульский летчик на борту сбитого самолета и рост больных пневмонией
О главных событиях Алтайского края за 23 октября
23 октября 2024, 23:37, ИА Амител
На месте крушения Ил-76 в Судане обнаружили документы бортового инженера Виктора Гранова – выпускника барнаульского училища летчиков. Бывший сослуживец Виктора Гранова Олег Щепетков подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане. По его словам, Гранов был "сильным летчиком".
В Бийске за прошедшую неделю на 60% выросло количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью с пневмонией. При этом число заболевших с симптомами ОРВИ снижается.
Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов. Общественник предложил учредить краевую награду для многодетных отцов. Подобную меру уже приняли в Иркутской и Белгородской областях.
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