Такой день. Барнаульский летчик на борту сбитого самолета и рост больных пневмонией

О главных событиях Алтайского края за 23 октября

23 октября 2024, 23:37, ИА Амител

Закат осенью / Фото: unsplash.com

На месте крушения Ил-76 в Судане обнаружили документы бортового инженера Виктора Гранова – выпускника барнаульского училища летчиков. Бывший сослуживец Виктора Гранова Олег Щепетков подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане. По его словам, Гранов был "сильным летчиком".

В Бийске за прошедшую неделю на 60% выросло количество пациентов, которые обратились за медицинской помощью с пневмонией. При этом число заболевших с симптомами ОРВИ снижается.

Председатель АКЗС Александр Романенко обсудил с главой Совета отцов при правительстве края Сергеем Струченко меры поддержки многодетных и одиноких отцов. Общественник предложил учредить краевую награду для многодетных отцов. Подобную меру уже приняли в Иркутской и Белгородской областях.