Такой день. Бесплатные котлеты из марала барнаульцам и ночное отключение воды

О главных событиях Алтайского края за 10 февраля

10 февраля 2024, 23:40, ИА Амител

Зимние горы на закате / Фото: unsplash.com

10 февраля в барнаульском парке "Изумрудный" прошли съемки шоу "Вася накормит". Сотни жителей города пришли, чтобы попробовать котлетки из маралятины, которые приготовил шеф-повар Василий Емельяненко вместе со студентами Алтайской академии гостеприимства. По словам фотокорреспондента amic.ru, люди облепили площадку для готовки со всех сторон – взять свою порцию хотел каждый.

Грядущей ночью в Индустриальном районе ограничат подачу холодного водоснабжения. Рабочим нужно будет провести ремонт водовода диаметром 800 мм на насосной станции – без отключения абонентов провести работы не удается.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на границе Алтайского края и Республики Алтай. Эпицентр находился примерно в 140 километрах от Горно-Алтайска и 70 километрах от казахстанского города Риддер.