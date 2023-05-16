Такой день. Более 560 млн муниципалитетам и грядущие заморозки на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 16 мая

16 мая 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Муниципалитеты Алтайского края получат 567 миллионов рублей в качестве дополнительной финансовой помощи. Из общей суммы 416,5 млн выделяют в виде дотаций на сбалансированность. Деньги пойдут на обеспечение различных расходов муниципалитетов. В частности, местные власти рассчитаются за прохождение отопительного сезона, ремонт муниципальной собственности и работы по благоустройству.

Погода в мае 2023 года в Алтайском крае не благоволит садоводам и огородникам: в ближайшие трое суток в регионе сохранится высокая вероятность заморозков на почве. Хотя они ожидаются лишь местами, высаживать рассаду в грунт всё-таки пока довольно рискованно. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Алтайские депутаты на ближайшей сессии регионального Заксобрания 25 мая вернутся к обсуждению проблем безнадзорных собак. На этот раз парламентарии хотят сократить в два раза срок содержания животных без владельцев в специальных приютах. Кроме того, народные избранники собираются установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных. Подробнее – в материале amic.ru.