Такой день. Больше тысячи пострадавших от гололеда и волна тепла на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 10 ноября

11 ноября 2023, 00:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 1 по 9 ноября пострадали из-за гололеда и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул. В госпиталь попали 35 человек. Такие данные amic.ru предоставили в региональном Минздраве.

Существенное потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 16 по 18 ноября. В эти дни местами столбики термометров могут подняться до +10...+12 градусов. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В администрации Барнаула обсудили концепцию благоустройства территории вокруг планетария и реконструкции фасада. На совещании рассмотрели несколько вариантов благоустройства, включающих планировку участка и расширение парковочной зоны вдоль проспекта Ленина.