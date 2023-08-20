Такой день. Будущее алтайской промышленности и гибель двух детей при пожаре

О главных событиях Алтайского края за 20 августа

20 августа 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Змеиногорске. По данным следствия, мать оставила троих малолетних детей у их бабушки. Когда все заснули, в помещении произошел пожар, в результате которого погибли четырехлетняя девочка и ее трехлетний брат.

Доля внутреннего регионального продукта (ВРП) Алтайского края скоро вырастет с 24 до 30%. Об этом заявил зампред кабмина, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время визита в регион и встречи с губернатором Виктором Томенко.

Бийский олеумный завод в Алтайском крае получит 15 млрд рублей на наращивание производственных мощностей. С руководством завода достигнута договоренность об увеличении зарплаты работникам на 30% — это произойдет уже в ближайшие дни. Сейчас средняя специалистов там составляет 43 тысячи рублей, добавил Мантуров.