Такой день. Бюджет Алтайского края и переназначение министра финансов

О главных событиях региона за 26 октября

26 октября 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты АКЗС после долгих дискуссий все же приняли проект бюджета на 2024 год в первом чтении. Законопроект поддержали четыре из пяти фракций краевого парламента, против, ожидаемо, выступили коммунисты. По мнению многих депутатов, краю будет сложно выполнять обязательства по бюджету на следующий год, поэтому параметры расходов и доходов нужно пересмотреть. Подробнее – в материале amic.ru.

В Алтайском крае 54-летнего водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по статье – семь лет лишения свободы.

Новым министром финансов и заместителем председателя правительства Алтайского края стал Данил Ситников. На эту должность его предложил губернатор региона Виктор Томенко, а согласовали депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 26 октября.

Среди детей, массово отравившихся на цирковом фестивале в Перми, есть несовершеннолетние из Барнаула. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Норовирус обнаружили у 15 участников фестиваля, они находятся в состоянии средней степени тяжести.