НОВОСТИПроисшествия

Среди отравившихся на фестивале в Перми детей есть несовершеннолетние из Барнаула

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

26 октября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Среди детей, массово отравившихся на цирковом фестивале в Перми, есть несовершеннолетние из Барнаула. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

По ее словам, также пострадали дети из Новокузнецка и Ульяновска, они находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Норовирус обнаружили у 15 участников фестиваля, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным госцентра по реализации проектов в сфере культуры, дети завтракали и ужинали в гостинице "Профсоюзная", где проживали. Обед им привозил субподрядчик по питанию – предприниматель Шилов Александр Васильевич.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:07:53 26-10-2023

предпринимателя Шилова Александра Васильевича тиграм скормить, за диверсию

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Гость

08:17:56 27-10-2023

Нельзя тиграм гадость есть!

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Лея

20:47:21 27-10-2023

повар из столовки после дефикации не пользовался гигиенич. средствами и не помыл рук. иначе не представляю как можно такое дело провернуть...бедные дети

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Гость

20:50:57 27-10-2023

стимулируют-стимулируют рождаемость , а потом... дитё не расти - и травят, и жгут и топят...что за бардак-то? посадите этого Шилова Шурика или аккаунт этой рожи дайте

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