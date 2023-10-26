Среди отравившихся на фестивале в Перми детей есть несовершеннолетние из Барнаула
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
26 октября 2023, 18:50, ИА Амител
Среди детей, массово отравившихся на цирковом фестивале в Перми, есть несовершеннолетние из Барнаула. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
По ее словам, также пострадали дети из Новокузнецка и Ульяновска, они находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Норовирус обнаружили у 15 участников фестиваля, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным госцентра по реализации проектов в сфере культуры, дети завтракали и ужинали в гостинице "Профсоюзная", где проживали. Обед им привозил субподрядчик по питанию – предприниматель Шилов Александр Васильевич.
19:07:53 26-10-2023
предпринимателя Шилова Александра Васильевича тиграм скормить, за диверсию
08:17:56 27-10-2023
Нельзя тиграм гадость есть!
20:47:21 27-10-2023
повар из столовки после дефикации не пользовался гигиенич. средствами и не помыл рук. иначе не представляю как можно такое дело провернуть...бедные дети
20:50:57 27-10-2023
стимулируют-стимулируют рождаемость , а потом... дитё не расти - и травят, и жгут и топят...что за бардак-то? посадите этого Шилова Шурика или аккаунт этой рожи дайте