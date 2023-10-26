Среди отравившихся на фестивале в Перми детей есть несовершеннолетние из Барнаула

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

26 октября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Среди детей, массово отравившихся на цирковом фестивале в Перми, есть несовершеннолетние из Барнаула. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

По ее словам, также пострадали дети из Новокузнецка и Ульяновска, они находятся в детском отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Норовирус обнаружили у 15 участников фестиваля, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным госцентра по реализации проектов в сфере культуры, дети завтракали и ужинали в гостинице "Профсоюзная", где проживали. Обед им привозил субподрядчик по питанию – предприниматель Шилов Александр Васильевич.