О главных событиях Алтайского края за 24 июля

24 июля 2024, 23:55, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

Глава города Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ по благоустройству Мемориала Славы. В числе прочего обсуждался и вопрос о строительстве часовни на территории мемориала.

Чемпион мира и Европы, барьерист из Барнаула Сергей Шубенков разочаровался в Олимпийском движении, потому что оно в настоящее время в значительной степени утратило свою роль как объединяющего и умиротворяющего явления. Об этом он рассказал amic.ru.

В Барнауле 24 июля в рамках ХХVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоялся показ первого эпизода документальной тетралогии "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца". Картину представили авторы – Максим Фадеев и Сергей Белоус.