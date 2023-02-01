Такой день. Число пострадавших от "Жилфонда" и проект развития барнаульского Потока

О главных событиях Алтайского края за 31 января

01 февраля 2023, 00:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Общее число клиентов ООО "Жилфонд Барнаул", которым компания готова вернуть деньги, увеличилось как минимум до 38 человек. Такой вывод следует из ответа нового регионального директора агентства недвижимости Екатерины Исайченко на запрос amic.ru.

Индивидуальный предприниматель уточнила, что компания выполняет все свои обязательства и большинству людей деньги уже вернули. Рассчитаться осталось с одиннадцатью клиентами. Однако общую сумму ущерба предпочли не называть.

Фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" восстановил стенды с фотографиями погибших военнослужащих на Аллее памяти. За восстановительными работами наблюдал депутат Госдумы, единоросс Даниил Бессарабов.

На месте аварийных домов на Потоке вырастут кварталы новых многоэтажек. Сейчас город готовит проект комплексного развития территории. Как рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв, именно Поток определён в качестве пилотной для комплексного развития территории.