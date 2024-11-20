Такой день. Циклон на Алтае и тысячи вопросов губернатору на прямую линию

О главных событиях Алтайского края за 20 ноября

20 ноября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com / Nick G

За первые две декады ноября в Алтайском крае выпала месячная норма осадков и их новая порция уже на подходе. 21 и 22 ноября регион окажется во власти северного циклона, который принесет снег и мокрый снег, а по югу осадки будут сопровождаться еще и дождем. Ветер усилится, его максимальные порывы днем в четверг и сутки 22 ноября достигнут 13-16 м/с. Местами поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Несколько тысяч обращений от жителей Алтайского края поступило на прямую линию, которая состоится уже завтра, 21 ноября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Виктор Томенко.

Бум, который царил на рынке частного домостроения Барнаула и пригорода несколько лет, завершился. В первую очередь это вызвано приостановкой и отменой государственных программ ипотеки. Эксперты считают, что уже к весне с рынка уйдут мелкие застройщики-шабашники, которые возводили дешевые дома, а оставшиеся игроки будут работать на запросы покупателей. Об этом заявили строители отрасли на круглом столе в ИД "Алтапресс".

Сроки окончания реконструкции здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", перенесли еще на один год. Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали в конце 2023-го. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 до 488 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края.