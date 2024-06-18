Такой день. Дефицит средств от комаров и набережная вдоль Барнаулки

О главных событиях Алтайского края за 18 июня

18 июня 2024, 23:55, ИА Амител

Красный закат / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула раскупили в магазинах средства от комаров. Читатели amic.ru сообщают, что столкнулись с дефицитом репеллентов еще в выходные – многие не могли найти их, когда собирали детей в загородные лагеря.

Барнаул может стать одним из лучших городов мира. Так считает известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер, автор масштабных проектов Бахараш Багериан. Своим мнением он поделился с корреспондентом amic.ru 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей", где Багериан стал специальным гостем.

Администрация Барнаула намерена построить набережную вдоль реки Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади. Это amic.ru подтвердил глава города Вячеслав Франк 14 июня.