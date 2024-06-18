Не Дубай. Арабский урбанист рассказал, как Барнаулу стать лучшим городом мира
По словам Бахараша Багериана, Барнаул в будущем способен стать одним из лучших городов мира
18 июня 2024, 08:31, Антон Дегтярев
Барнаул может стать одним из лучших городов мира. Так считает известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер, автор масштабных проектов Бахараш Багериан. Своим мнением он поделился с корреспондентом amic.ru 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей", где Багериан стал специальным гостем.
Как стать одним из лучших
Барнаул обладает "прекрасным потенциалом" для развития, уверен Бахараш Багериан. А чтобы столица Алтайского края стала "одним из лучших городов мира" нужно использовать "сочетание инноваций и лидерства", отметил он.
"В Барнауле чудесные лидеры. Я мало что здесь видел, но уже понимаю, что у этого города очень много возможностей. Здесь одни из лучших природных ресурсов в мире, и это основа для развития, главная отправная точка. Я вижу, что развивается инфраструктура, и от этого можно отталкиваться", – отметил Багериан.
По мнению эксперта, в Барнауле вполне может сработать так называемый "эффект Бильбао", когда промышленный город превращается в центр туризма, в нем появляются места для досуга, и жизнь становится комфортной.
"Недостатки обернутся достоинствами"
Несмотря на развитие инфраструктуры в Барнауле, ее все еще можно назвать устаревшей, считает урбанист. Также проблемное место краевой столицы в том, что его основные объекты соединяет только одна главная улица, подчеркнул Багериан.
"Главная улица не такая просторная и там не так хорошо налажено движение, как хотелось бы. Но все это можно трансформировать, для того чтобы преобразиться и стать городом XXI века. Речь не столько о технологиях, сколько о среде для жизни, в которой люди могут процветать. Мне кажется, городу не нужно зацикливаться на недвижимости. Нужно больше думать именно об образе жизни. Что касается недостатков инфраструктуры, их трансформировать довольно легко. Одного проекта достаточно, чтобы полностью преобразить город, так что недостатки обернутся достоинством", – отметил он.
Ключевой проблемой для развития туризма урбанист назвал то, что Барнаула пока "нет на мировой карте", и он должен там появиться. Такой путь, например, прошел Дубай, который хорошо рекламировал себя, и поэтому стал известен всему миру, подчеркнул Багериан.
"Даже я ничего не знал о существовании Барнаула, пока меня не пригласили на конференцию. Нужно продвигать город, больше о нем говорить и рекламировать, в частности, природную красоту. Я думаю, любой человек, если он увидит, как тут красиво, начнет задумываться о том, чтобы сюда приехать. Важно, чтобы какие-то здания, архитектурные объекты стали визитной карточкой города. Если я вас спрошу, какова визитная карточка Барнаула, что вы мне скажете? Природа, красота природы – это хорошо, но архитектурные объекты или элементы инфраструктуры тоже важны", – убежден он.
При этом Бахараш Багериан подчеркнул, что недостатков вообще не существует, а есть возможности, которые нужно грамотно использовать.
"Начинать всегда нужно с видения"
Чтобы Барнаулу стать лучше, властям нужно проанализировать то, что уже есть у города, использовать это во благо и не повторять за другими городами, тем более за Дубаем.
"Вам нельзя воспроизводить Дубай, в Дубае совершенно другой климат. И, конечно, там больше вливаний в туризм, больше инвестиций, потому что город понимает, какие возвратные инвестиции туризм приносит. Но я должен сказать, что красота как таковая не требует бюджетов, она требует мастерства архитектора или планировщика", – подчеркнул урбанист.
По словам эксперта, для развития инфраструктуры архитекторам стоит добавить творчества, креативности и, главное, сформировать собственное видение развития города.
"Начинать всегда нужно с видения. Я полагаю, что видение – это первое и самое главное. Каждый город уникален, и надо понять его уникальность и природу. Я предлагаю всегда отталкиваться от потребностей и желаний людей. Слишком часто проектировщики думают о том, что нужно городу. Мне кажется, что это тупик, и начинать всегда нужно с людей – понять, кто живет в городе уже и кого вы хотите туда привлечь. Человеческий капитал – это самое главное", – рассказал он.
Поэтому, подчеркнул Бахараш Багериан, Барнаулу стоит делать упор на качество жизни, и тогда он сможет сохранить кадры, привлечь инвестиции и, конечно, новых жителей.
08:38:25 18-06-2024
Только центр бездумно не застраивайте высотками! Это сердце города,душа, история. Стройте окраины,расширяйте город.
08:45:38 18-06-2024
как в камеди: " мужчина, как дойти до дубаёв" ?
08:54:31 18-06-2024
Помню советскую песню. Страна мечтателей страна ученых. Учёные массово покинули Барнаул. Остались мечтатели. И ещё куча чиновников бюрократов. Безинициативных и боящихся взять ответственность на себя. И им в помощь нищий бюджет. Араб то думал, что у нас бюджет как в Дубае.
09:35:20 18-06-2024
Баба Яга (08:54:31 18-06-2024) Помню советскую песню. Страна мечтателей страна ученых. Учён... ...это человек из другой цивилизации. Вряд ли он может, в полной мере осознать, что в самой богатой и большой стране на планете замечательно живут лишь 3%, и все богатства этой страны из нее активно вывозятся и сама страна ничего с этого не получает, а население настолько привыкло к нищете и грязи, что уже давно этого не замечает и продолжает это воспроизводить: скульптуры из покрышек, деревня с печным отоплением в центре города, черный снег, пылевые бури, деревянные сортиры, разъезженные газоны, полностью отсутствующая среда для инвалидов, уродские человейники без удобств с дыркой для света и.т.д. продолжать можно бесконечно. За столько лет... ни создать ничего...
09:53:02 18-06-2024
Гость (09:35:20 18-06-2024) ...это человек из другой цивилизации. Вряд ли он может, в по... эта как ты выразился деревня имеет зеленые огороды - зеленые легкие города, люди садят растения и растят сами. Убери эту деревню и что там будет? Парк - неееет высотки и бетон. И кислорода не станет совсем. Скульптуры из покрышек это народное творчество и это красиво а не как в европе - кучка экскрементов в бронзе
15:54:42 18-06-2024
Утилизаторы шин загадили этим безобразием весь город.
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам III-IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях.
11:41:40 18-06-2024
Гость (09:35:20 18-06-2024) ...это человек из другой цивилизации. Вряд ли он может, в по... Ты вот вроде высрался, а на самом деле только свою сущность показал. Да, меня тоже корежит после Москвы вид Барнаула. Но я как то справляюсь) Давай по фактам.3% - ну это вранье. 10% - это как бы норма. У нас так и есть. Кто какие ценности вывозит? Ты вообще с банками знаком? Нет сейчас вообще вариантов денег перекинуть в Европу. Эбсолютли ноу. Деревню из города выгоняют. Не так быстро как хотелось бы, но все же. Поделки из порезанных покрышек также уходят в прошлое. Я довольно много поездил по странам мира. Всякое наблюдал. Но могу сказать однозначно - Барнаул постепенно становится нормальным городом.
12:59:03 18-06-2024
Гость (11:41:40 18-06-2024) Ты вот вроде высрался, а на самом деле только свою сущность ... а зачем Барнаул превращать в Москву? Мне в новых кварталах Москвы крайне неуютно, сплошные высотки вызывают депрессию, просто нечем дышать, психологически очень тяжело находиться в каменных джунглях, не хватает воздуха. Прелесть Барнаула в том, что это визуально как раз не Москва.
13:33:50 18-06-2024
Гость (12:59:03 18-06-2024) а зачем Барнаул превращать в Москву? Мне в новых кварталах М...
И даже не Новосиб, где тоже довольно уродско!
17:36:39 18-06-2024
Гость (11:41:40 18-06-2024) Ты вот вроде высрался, а на самом деле только свою сущность ... ...да можете хамить и тыкать сколько душе угодно, правда она всегда корежит и вызывает агрессию) на таких как вы, все это и держится и ничего не улучшается, а все что улучшают, так лучше бы вообще не трогали. Мое почтение!
13:13:43 18-06-2024
Гость (09:35:20 18-06-2024) ...это человек из другой цивилизации. Вряд ли он может, в по... Уродские человейники - как раз вот эти мечтатели и построили
09:01:03 18-06-2024
Напомнило О. Бендера о Васюках.. "А ещё мы проведём межпланетный турнир по шахматам"
09:20:20 18-06-2024
И кто принимает участие : губернатор. общественники и властители чиновники, думающие о своих карманцах......как их набить. "О"
09:31:49 18-06-2024
Деревню из центра города уберите
11:38:49 18-06-2024
Снайпер (09:31:49 18-06-2024) Деревню из центра города уберите... понаехавшую? понимаю вас! мы бы с удовольствием, так как их уберешь то? у нас в стране свобода передвижения.
09:48:35 18-06-2024
есть уже построенный на другом берегу гребной канал. В будущем этот канал будет центром города. Те кто инвестируют в строительство могут уже сейчас планировать там строительство города. Они получат через тридцать лет офигенную прибыль
10:29:43 18-06-2024
Ой, что вы хотите от восточного человека. Что-то, а мед в уши заливать умеют, при этом добавляют: если Аллаху будет угодно.
10:48:52 18-06-2024
так это мы и так знаем... ты скажи лучше, где на Алтае нефть взять?!... ну, или хоты бы деньги? докатились, врачи продолжают получать до 10 тыр в месяц!... Шок и пипец - конкретно,врач с опытом, "Взр и дет здр", жалуется - нет денег... а прием около 2 тыр!... и как быть дальше?! Могли бы мекку медицинскую организовать, сеть гостиниц, реабилитационных центров, санаториев, питание подтянуть курортное, общепит по дороге в Горный, кластеры образования устроить... А мы все с Дубаев примеры берем! Дубаи - свое взяли
14:09:51 18-06-2024
н.е. нуаче (10:48:52 18-06-2024) так это мы и так знаем... ты скажи лучше, где на Алтае нефть... Где это у нас столько врачи получают, озвучьте поконкретнее, пожалуйста.
14:09:52 18-06-2024
н.е. нуаче (10:48:52 18-06-2024) так это мы и так знаем... ты скажи лучше, где на Алтае нефть... Где это у нас столько врачи получают, озвучьте поконкретнее, пожалуйста.
10:51:59 18-06-2024
кста, все строительство в городе начинается с коммуникаций, особенно, в Сибири - это то, что в земле (водопровод и канализование, главное, отопление) и дороги со стоянками... а точечная застройка - это огромный минус в будущем
10:57:38 18-06-2024
На Северо-Западной все раскопали - доски валяются, стоит бочка со смолой коптит. Срочна туда Бахараша Багериана !!!!
11:07:02 18-06-2024
Этот бахараш тут хоть раз зимовал? Одно дело человейники там, где нет зимы, и совсем другое, когда тут полгода снег и лёд.
11:11:57 18-06-2024
Я мало что здесь видел, но уже понимаю, что у этого города очень много возможностей."
В иллюминатор самолёта разглядел?
Интересно,кто этого Бахарашу привёз?
11:40:16 18-06-2024
Гость (11:11:57 18-06-2024) Я мало что здесь видел, но уже понимаю, что у этого города о... и за сколько.
11:13:57 18-06-2024
Я вижу в арабе гастролера. В следующем городе он будет рассказывать тоже самое. Что значит "Слишком часто проектировщики думают о том, что нужно городу?", они у нас давно не думают о людях и о городе. У нас точечно уродуют город без всяких расчетов на дорожную инфраструктуру, парковку....А модные архитекторы спорят на ящик коньяка с жильцами что их стоимость жилья только вырастет от их пристраиваемого творчества. А пороть то что из минусов можно делать плюсы, у нас хватает инфоцыган приезжих с достатком.
11:19:36 18-06-2024
Немедленно вспомнился Остап и Нью-Васюки))
11:24:03 18-06-2024
Чего-то он перепутал . Лучший город мира строительством не делают .
12:36:42 18-06-2024
Если я вас спрошу, какова визитная карточка Барнаула, что вы мне скажете? --- Дом под шпилем, например. Пр-кт Ленина, 82.
13:18:39 18-06-2024
Бахарашку в трамвай №7 и катать по кругу, вначале с комарами, может замкнет на Кордоне, а зимой в мороз ему очень понравиться.
13:28:50 18-06-2024
Юмор у него видать особенный , со смыслом .
14:22:14 18-06-2024
/" Но я должен сказать, что красота как таковая не требует бюджетов, она требует мастерства архитектора или планировщика", – подчеркнул урбанист.
По словам эксперта, для развития инфраструктуры архитекторам стоит добавить творчества, креативности и, главное, сформировать собственное видение развития города. ...Каждый город уникален, и надо понять его уникальность и природу. Я предлагаю всегда отталкиваться от потребностей и желаний людей.."/
Золотые слова! Человек приехал в Барнаул первый раз и сразу понял, что главное - сохранить идентичность, уникальность и природу! За что ратуют коренные барнаульцы!
04:10:09 19-06-2024
Гость (14:22:14 18-06-2024) /" Но я должен сказать, что красота как таковая не требует б... Вообще его не понял . Он предлагал из Барнаула сделать лучший город в мире для приезжих ? Глупец , так не бывает . Всё надо делать не для приезжих , тогда у города есть шанс быть лучшим городом в мире .
17:55:20 18-06-2024
Короче делайте как не нужно, а как не нужно делать не нужно. С вас 200 тыщ, еще и 20 можем сфоткаться
00:16:33 19-06-2024
Вода водой