По словам Бахараша Багериана, Барнаул в будущем способен стать одним из лучших городов мира

18 июня 2024, 08:31, Антон Дегтярев

Бахараш Багериан/ Фото: Антон Дегтярев

Барнаул может стать одним из лучших городов мира. Так считает известный арабский урбанист, архитектор и дизайнер, автор масштабных проектов Бахараш Багериан. Своим мнением он поделился с корреспондентом amic.ru 14 июня на конференции "Пространственное развитие территории. Устойчивость. Комфортная городская среда. Окно возможностей", где Багериан стал специальным гостем.

Как стать одним из лучших

Барнаул обладает "прекрасным потенциалом" для развития, уверен Бахараш Багериан. А чтобы столица Алтайского края стала "одним из лучших городов мира" нужно использовать "сочетание инноваций и лидерства", отметил он.

"В Барнауле чудесные лидеры. Я мало что здесь видел, но уже понимаю, что у этого города очень много возможностей. Здесь одни из лучших природных ресурсов в мире, и это основа для развития, главная отправная точка. Я вижу, что развивается инфраструктура, и от этого можно отталкиваться", – отметил Багериан.

По мнению эксперта, в Барнауле вполне может сработать так называемый "эффект Бильбао", когда промышленный город превращается в центр туризма, в нем появляются места для досуга, и жизнь становится комфортной.

Бахараш Багериан / Фото: Антон Дегтярев

"Недостатки обернутся достоинствами"

Несмотря на развитие инфраструктуры в Барнауле, ее все еще можно назвать устаревшей, считает урбанист. Также проблемное место краевой столицы в том, что его основные объекты соединяет только одна главная улица, подчеркнул Багериан.

"Главная улица не такая просторная и там не так хорошо налажено движение, как хотелось бы. Но все это можно трансформировать, для того чтобы преобразиться и стать городом XXI века. Речь не столько о технологиях, сколько о среде для жизни, в которой люди могут процветать. Мне кажется, городу не нужно зацикливаться на недвижимости. Нужно больше думать именно об образе жизни. Что касается недостатков инфраструктуры, их трансформировать довольно легко. Одного проекта достаточно, чтобы полностью преобразить город, так что недостатки обернутся достоинством", – отметил он.

Ключевой проблемой для развития туризма урбанист назвал то, что Барнаула пока "нет на мировой карте", и он должен там появиться. Такой путь, например, прошел Дубай, который хорошо рекламировал себя, и поэтому стал известен всему миру, подчеркнул Багериан.

"Даже я ничего не знал о существовании Барнаула, пока меня не пригласили на конференцию. Нужно продвигать город, больше о нем говорить и рекламировать, в частности, природную красоту. Я думаю, любой человек, если он увидит, как тут красиво, начнет задумываться о том, чтобы сюда приехать. Важно, чтобы какие-то здания, архитектурные объекты стали визитной карточкой города. Если я вас спрошу, какова визитная карточка Барнаула, что вы мне скажете? Природа, красота природы – это хорошо, но архитектурные объекты или элементы инфраструктуры тоже важны", – убежден он.

При этом Бахараш Багериан подчеркнул, что недостатков вообще не существует, а есть возможности, которые нужно грамотно использовать.

Бахараш Багериан / Фото: Антон Дегтярев

"Начинать всегда нужно с видения"

Чтобы Барнаулу стать лучше, властям нужно проанализировать то, что уже есть у города, использовать это во благо и не повторять за другими городами, тем более за Дубаем.

"Вам нельзя воспроизводить Дубай, в Дубае совершенно другой климат. И, конечно, там больше вливаний в туризм, больше инвестиций, потому что город понимает, какие возвратные инвестиции туризм приносит. Но я должен сказать, что красота как таковая не требует бюджетов, она требует мастерства архитектора или планировщика", – подчеркнул урбанист.

По словам эксперта, для развития инфраструктуры архитекторам стоит добавить творчества, креативности и, главное, сформировать собственное видение развития города.

"Начинать всегда нужно с видения. Я полагаю, что видение – это первое и самое главное. Каждый город уникален, и надо понять его уникальность и природу. Я предлагаю всегда отталкиваться от потребностей и желаний людей. Слишком часто проектировщики думают о том, что нужно городу. Мне кажется, что это тупик, и начинать всегда нужно с людей – понять, кто живет в городе уже и кого вы хотите туда привлечь. Человеческий капитал – это самое главное", – рассказал он.

Поэтому, подчеркнул Бахараш Багериан, Барнаулу стоит делать упор на качество жизни, и тогда он сможет сохранить кадры, привлечь инвестиции и, конечно, новых жителей.