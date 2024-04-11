Такой день. Демонтаж знаменитого кафе и срок снятия режима ЧС на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 10 апреля

11 апреля 2024, 00:36, ИА Амител

Луна в закатном небе / Фото: unsplash.com

В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать. Заведение разберут не позже первой декады мая – в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.

12 придомовых территорий оказалось затоплено потоком воды с глиной на улице Красноярской в Барнауле. 8 апреля на ТЭЦ-2 случилось повреждение добавочного водовода в районе улицы Северной, 22: потоки хлынули на улицу, а оттуда – в частные домовладения. 11 апреля начнут работать оценщики, они установят сумму причиненного жителям ущерба, который компенсируют ресурсоснабжающие организации.

На 10 апреля в Алтайском крае были подтоплены 101 жилое строение и 205 приусадебных участков по всему краю. В пунктах временного размещения (на данный момент их 17) сейчас проживают 13 человек. Из них 6 детей. С начала месяца 136 человек, включая 21 ребенка, вернулись в свои дома. В ближайшее время может быть принято решение о снятии режима ЧС регионального характера.