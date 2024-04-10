Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая
В прошлом году здание не снесли, так как оно не создавало помех строительству дорожной развязки
10 апреля 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать в начале мая, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.
"В связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле здание придорожного сервиса "У Григорича" будет демонтировано", – рассказали в министерстве.
Кафе должно быть разобрано не позже первой декады мая – в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.
"В прошлом году эти работы не были проведены, так как здание не создавало помех строительству", – уточнили в Минтрансе.
Напомним, новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен в непосредственной близости и уже построен. Новый комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.
14:56:23 10-04-2024
название говорит само за себя...
15:03:21 10-04-2024
Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.
16:37:54 10-04-2024
Гость (15:03:21 10-04-2024) Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.... там всегда были плохие шашлыки. мясо с дробью и вымоченое в соде для объема.
11:10:30 12-04-2024
Элен без ребят (16:37:54 10-04-2024) там всегда были плохие шашлыки. мясо с дробью и вымоченое в ... Мясо с дробью?! Думаешь это была дичь? Дикий кабан? Ну бли Рыгорыч жгет!
16:59:36 10-04-2024
Гость (15:03:21 10-04-2024) Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.... Не в шашлыках дело. Это единственное кафе там, которое работало, когда закрывались все магазины в округе.
15:31:05 10-04-2024
С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная забегаловка для не слишком притязательных и не брезгливых.
15:50:24 10-04-2024
Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... Культ личности Григорича.
16:01:39 10-04-2024
Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... Просто очень давно там находится. Трудно найти еще такие заведения, которые сохранились так долго. Вот и культовое
16:10:35 10-04-2024
Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили множество известных людей посещавших наш город. фотографии на стенах это подтверждают. хотя в последние года да... скатилось до уровня забегаловки...
17:13:56 10-04-2024
Гость (16:10:35 10-04-2024) как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили мн... Бывал регулярно, причем, с самых первых времен. И надо честно признать, что первое время готовили весьма прилично, но это было года 2-3, но не больше, а потом начались проблемы с качеством приготовления блюд. В 19-м жестоко траванулись чебуреками, причем не только я, но и другие которые брали вместе с нами в этом заведении. Были и потом еще посещения, но всегда качество было весьма посредственным, а точнее, просто ужасным. Больше ни ногой туда.
22:01:24 10-04-2024
Гость (16:10:35 10-04-2024) как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили мн... Известных людей никогда не кормят с общего котла )))
16:16:14 10-04-2024
Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшников.
17:07:48 10-04-2024
Гость (16:16:14 10-04-2024) Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшн... в точку! а местные комментаторы вводят в ступор, если честно. неужели никто не ел вкусный и качественный шашлык?
даже как-то обидно за земляков.
17:35:58 10-04-2024
Гость (16:16:14 10-04-2024) Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшн... Специалист-копролог?
16:36:42 10-04-2024
Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть
17:30:10 10-04-2024
Гость (16:36:42 10-04-2024) Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть... и еще эти, которые садоводы - то пилят, то долбят, то музыка орет, ну никакого отдыха!
17:35:30 10-04-2024
Гость (16:36:42 10-04-2024) Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть... жить между двух трасс и надеяться отдохнуть? вы в своем уме?
16:56:15 10-04-2024
А что говорит Григорич по этому поводу? Ну который глава Белорусии.
17:37:35 10-04-2024
Гость (16:56:15 10-04-2024) А что говорит Григорич по этому поводу? Ну который глава Бел... Жэстача́йшэ....
18:20:56 10-04-2024
Не всегда прожарены , бывают как мокрые , Зять приезжает с Франции , он любит эти шашлычки
11:09:23 12-04-2024
Наталья (18:20:56 10-04-2024) Не всегда прожарены , бывают как мокрые , Зять приезжает с... Русский человек никогда не скажет "мокрый" шашлык, скажет шашлык сырой!
21:20:21 10-04-2024
Капец! С каких это пор обыкновенное придорожное "кафе", с лёгкой руки журналистов, стало культовым?)))))))))) Там всегда останавливаются дальнобойщики, те, кто едет домой в свои районы, летом дачники и те, кто живёт в своих "коттеджах". Кстати, это последнее "заведение у трассы", где ещё нет порядка и удобств.
22:51:47 10-04-2024
Всё верно, место культовое... Потому что, нет токого Барнаульца, который хотябы раз, там небыл.
06:47:09 11-04-2024
Евгений (22:51:47 10-04-2024) Всё верно, место культовое... Потому что, нет токого Барнаул... Вт ни разу там не был. 50 лет прожил в Барнауле.
06:53:05 11-04-2024
Культовое место это пельменная на Шевченко, Домовая кухня на площади Октября, Кафе-мороженное "Петушок" на "России". А это.. Просто придорожная забегаловка.
01:48:50 11-04-2024
Культовая помойка😂
07:16:15 11-04-2024
Наконец то уберут эту помойку
12:38:15 12-04-2024
Поясню. Начинало кафе работать, действительно, неплохо...так как работало с качественным, домашним мясом... Брали только шею, антрекоты, ребра... Даже вырезку из задка свиного не брали..
Потом мясо стало постепенно дорожать. Прибыли упускать, очевидно же, не хотелось... Брать шею по рыночной цене перестали... И стали готовить из ВСЕГО. А тут и промышленная свинина подоспела, которая была дешевле намного... А промышленная свинина - это уже другое мясо.. Оно не готовится так, как домашняя свинина, в силу своих особенностей. Оно плохо жарится, в нём много жидкости, мало жира - в итоге, маловкусное. Ну, и + халтурность...
Первое время, когда они перешли на промку, они сами говорили( а они знали меня), что лучше взять люля... Потом и люля скатилось у них... Поэтому много лет даже не оставливаемся там.
Вообще практически невозможно сейчас найти в городе, где готовят шашлык из настоящего деревенского мяса. Возможно, на теплом рынке у Алексея(здоровый такой мужик)... Но если он ещё работает там... Да и то не уверена я.. Сейчас на рынках то найти деревенское мясо сложно после того, как запретили продавать мясо, забитое на личном подворье. А с боен везут в основном промку...
12:39:32 12-04-2024
Поясню. Начинало кафе работать, действительно, неплохо...так как работало с качественным, домашним мясом... Брали только шею, антрекоты, ребра... Даже вырезку из задка свиного не брали..
Потом мясо стало постепенно дорожать. Прибыли упускать, очевидно же, не хотелось... Брать шею по рыночной цене перестали... И стали готовить из ВСЕГО. А тут и промышленная свинина подоспела, которая была дешевле намного... А промышленная свинина - это уже другое мясо.. Оно не готовится так, как домашняя свинина, в силу своих особенностей. Оно плохо жарится, в нём много жидкости, мало жира - в итоге, маловкусное. Ну, и + халтурность...
Первое время, когда они перешли на промку, они сами говорили( а они знали меня), что лучше взять люля... Потом и люля скатилось у них... Поэтому много лет даже не оставливаемся там.
Вообще практически невозможно сейчас найти в городе, где готовят шашлык из настоящего деревенского мяса. Возможно, на теплом рынке у Алексея(здоровый такой мужик)... Но если он ещё работает там... Да и то не уверена я.. Сейчас на рынках то найти деревенское мясо сложно после того, как запретили продавать мясо, забитое на личном подворье. А с боен везут в основном промку...
01:25:50 13-04-2024
Шашлык у Григорийча огонь!!!!! Вы вадилы поймёте.А мажоры стороной.