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Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая

В прошлом году здание не снесли, так как оно не создавало помех строительству дорожной развязки

10 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Кафе "У Григорича" / Фото: t.me/mintrans22
Кафе "У Григорича" / Фото: t.me/mintrans22

В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать в начале мая, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

"В связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле здание придорожного сервиса "У Григорича" будет демонтировано", – рассказали в министерстве.

Кафе должно быть разобрано не позже первой декады мая – в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.

"В прошлом году эти работы не были проведены, так как здание не создавало помех строительству", – уточнили в Минтрансе.

Напомним, новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен в непосредственной близости и уже построен. Новый комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.

Барнаул общественное питание Развязка

Комментарии 30

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фото

14:56:23 10-04-2024

название говорит само за себя...

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Гость

15:03:21 10-04-2024

Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.

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Элен без ребят

16:37:54 10-04-2024

Гость (15:03:21 10-04-2024) Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.... там всегда были плохие шашлыки. мясо с дробью и вымоченое в соде для объема.

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Гость

11:10:30 12-04-2024

Элен без ребят (16:37:54 10-04-2024) там всегда были плохие шашлыки. мясо с дробью и вымоченое в ... Мясо с дробью?! Думаешь это была дичь? Дикий кабан? Ну бли Рыгорыч жгет!

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Гость

16:59:36 10-04-2024

Гость (15:03:21 10-04-2024) Давно не заезжал. Когда-то неплохие шашлыки были.... Не в шашлыках дело. Это единственное кафе там, которое работало, когда закрывались все магазины в округе.

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Гость

15:31:05 10-04-2024

С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная забегаловка для не слишком притязательных и не брезгливых.

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Гость

15:50:24 10-04-2024

Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... Культ личности Григорича.

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Гость

16:01:39 10-04-2024

Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... Просто очень давно там находится. Трудно найти еще такие заведения, которые сохранились так долго. Вот и культовое

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Гость

16:10:35 10-04-2024

Гость (15:31:05 10-04-2024) С чего взяли, что это "кафе" культовое? Обычная придорожная ... как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили множество известных людей посещавших наш город. фотографии на стенах это подтверждают. хотя в последние года да... скатилось до уровня забегаловки...

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Гость

17:13:56 10-04-2024

Гость (16:10:35 10-04-2024) как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили мн... Бывал регулярно, причем, с самых первых времен. И надо честно признать, что первое время готовили весьма прилично, но это было года 2-3, но не больше, а потом начались проблемы с качеством приготовления блюд. В 19-м жестоко траванулись чебуреками, причем не только я, но и другие которые брали вместе с нами в этом заведении. Были и потом еще посещения, но всегда качество было весьма посредственным, а точнее, просто ужасным. Больше ни ногой туда.

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Гость

22:01:24 10-04-2024

Гость (16:10:35 10-04-2024) как давно вы там были? и были ли хоть раз? туда привозили мн... Известных людей никогда не кормят с общего котла )))

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Гость

16:16:14 10-04-2024

Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшников.

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Элен без ребят

17:07:48 10-04-2024

Гость (16:16:14 10-04-2024) Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшн... в точку! а местные комментаторы вводят в ступор, если честно. неужели никто не ел вкусный и качественный шашлык?
даже как-то обидно за земляков.

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Гость

17:35:58 10-04-2024

Гость (16:16:14 10-04-2024) Какое культовое? Помойка. И шашлыки г....о. Для пьяных ПТУшн... Специалист-копролог?

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Гость

16:36:42 10-04-2024

Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть

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Гость

17:30:10 10-04-2024

Гость (16:36:42 10-04-2024) Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть... и еще эти, которые садоводы - то пилят, то долбят, то музыка орет, ну никакого отдыха!

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Гость

17:35:30 10-04-2024

Гость (16:36:42 10-04-2024) Наконец то - задолбали куранты долбить на СНТ не отдохнуть... жить между двух трасс и надеяться отдохнуть? вы в своем уме?

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Гость

16:56:15 10-04-2024

А что говорит Григорич по этому поводу? Ну который глава Белорусии.

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Гость

17:37:35 10-04-2024

Гость (16:56:15 10-04-2024) А что говорит Григорич по этому поводу? Ну который глава Бел... Жэстача́йшэ....

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Наталья

18:20:56 10-04-2024

Не всегда прожарены , бывают как мокрые , Зять приезжает с Франции , он любит эти шашлычки

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Гость

11:09:23 12-04-2024

Наталья (18:20:56 10-04-2024) Не всегда прожарены , бывают как мокрые , Зять приезжает с... Русский человек никогда не скажет "мокрый" шашлык, скажет шашлык сырой!

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Гость

21:20:21 10-04-2024

Капец! С каких это пор обыкновенное придорожное "кафе", с лёгкой руки журналистов, стало культовым?)))))))))) Там всегда останавливаются дальнобойщики, те, кто едет домой в свои районы, летом дачники и те, кто живёт в своих "коттеджах". Кстати, это последнее "заведение у трассы", где ещё нет порядка и удобств.

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Евгений

22:51:47 10-04-2024

Всё верно, место культовое... Потому что, нет токого Барнаульца, который хотябы раз, там небыл.

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Гость

06:47:09 11-04-2024

Евгений (22:51:47 10-04-2024) Всё верно, место культовое... Потому что, нет токого Барнаул... Вт ни разу там не был. 50 лет прожил в Барнауле.

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Гость

06:53:05 11-04-2024

Культовое место это пельменная на Шевченко, Домовая кухня на площади Октября, Кафе-мороженное "Петушок" на "России". А это.. Просто придорожная забегаловка.

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Мегапук

01:48:50 11-04-2024

Культовая помойка😂

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Гость

07:16:15 11-04-2024

Наконец то уберут эту помойку

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Марина

12:38:15 12-04-2024

Поясню. Начинало кафе работать, действительно, неплохо...так как работало с качественным, домашним мясом... Брали только шею, антрекоты, ребра... Даже вырезку из задка свиного не брали..
Потом мясо стало постепенно дорожать. Прибыли упускать, очевидно же, не хотелось... Брать шею по рыночной цене перестали... И стали готовить из ВСЕГО. А тут и промышленная свинина подоспела, которая была дешевле намного... А промышленная свинина - это уже другое мясо.. Оно не готовится так, как домашняя свинина, в силу своих особенностей. Оно плохо жарится, в нём много жидкости, мало жира - в итоге, маловкусное. Ну, и + халтурность...
Первое время, когда они перешли на промку, они сами говорили( а они знали меня), что лучше взять люля... Потом и люля скатилось у них... Поэтому много лет даже не оставливаемся там.
Вообще практически невозможно сейчас найти в городе, где готовят шашлык из настоящего деревенского мяса. Возможно, на теплом рынке у Алексея(здоровый такой мужик)... Но если он ещё работает там... Да и то не уверена я.. Сейчас на рынках то найти деревенское мясо сложно после того, как запретили продавать мясо, забитое на личном подворье. А с боен везут в основном промку...

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Марина

12:39:32 12-04-2024

Поясню. Начинало кафе работать, действительно, неплохо...так как работало с качественным, домашним мясом... Брали только шею, антрекоты, ребра... Даже вырезку из задка свиного не брали..
Потом мясо стало постепенно дорожать. Прибыли упускать, очевидно же, не хотелось... Брать шею по рыночной цене перестали... И стали готовить из ВСЕГО. А тут и промышленная свинина подоспела, которая была дешевле намного... А промышленная свинина - это уже другое мясо.. Оно не готовится так, как домашняя свинина, в силу своих особенностей. Оно плохо жарится, в нём много жидкости, мало жира - в итоге, маловкусное. Ну, и + халтурность...
Первое время, когда они перешли на промку, они сами говорили( а они знали меня), что лучше взять люля... Потом и люля скатилось у них... Поэтому много лет даже не оставливаемся там.
Вообще практически невозможно сейчас найти в городе, где готовят шашлык из настоящего деревенского мяса. Возможно, на теплом рынке у Алексея(здоровый такой мужик)... Но если он ещё работает там... Да и то не уверена я.. Сейчас на рынках то найти деревенское мясо сложно после того, как запретили продавать мясо, забитое на личном подворье. А с боен везут в основном промку...

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Непроха

01:25:50 13-04-2024

Шашлык у Григорийча огонь!!!!! Вы вадилы поймёте.А мажоры стороной.

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