Культовое барнаульское кафе "У Григорича" демонтируют в начале мая

В прошлом году здание не снесли, так как оно не создавало помех строительству дорожной развязки

10 апреля 2024, 14:40, ИА Амител

Кафе "У Григорича" / Фото: t.me/mintrans22

В Барнауле придорожное кафе "У Григорича" планируется демонтировать в начале мая, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

"В связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле здание придорожного сервиса "У Григорича" будет демонтировано", – рассказали в министерстве.

Кафе должно быть разобрано не позже первой декады мая – в это время строители продолжат прокладывать тоннельную часть развязки.

"В прошлом году эти работы не были проведены, так как здание не создавало помех строительству", – уточнили в Минтрансе.

Напомним, новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен в непосредственной близости и уже построен. Новый комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.