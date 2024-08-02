Такой день. День ВДВ в Барнауле и повышенная готовность из-за опасного дома

О главных событиях Алтайского края за 2 августа

02 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Барнаул планируют украсить в честь Дня города к 23 августа. Концепция оформления уже утверждена, она будет посвящена Году семьи и основана на двух направлениях: многодетные семьи и трудовые династии. Особое внимание власти города уделят флажному оформлению города. Об этом заместитель главы администрации города Андрей Федоров рассказал на совещании 2 августа.

В Барнауле введен режим повышенной готовности на территории двухэтажного многоквартирного дома № 254/2 по улице Пролетарской. Дом 1954 года постройки, в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу. Пять из восьми квартир уже расселены.

В Барнауле сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. На аллее на улице Малахова прошло шествие десантников с портретами погибших боевых товарищей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил десантников с Днем ВДВ. Он обратился к ветеранам, несущим службу сейчас и тем, кто только собирается вступить в ряды ВДВ: "Вашу роль, ваш вклад во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить. Спасибо!"