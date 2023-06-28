Такой день. Дожди с сильным ветром на Алтае и Патрушев на "Дне сибирского поля"

О главных событиях Алтайского края за 27 июня

28 июня 2023, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев приедет в Алтайский край. Известно, что он примет участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля" вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Также министр и губернатор примут участие в оперативном штабе Минсельхоза. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году на "Белокурихе горной", которая также носит название "Белокуриха-2", может начаться строительство нового горнолыжного комплекса. К реализации проекта могут приступить уже в этом году, а в следующем – запустить канатную дорогу.

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае с 27 по 29 июня. Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются на территориях Бийского, Быстроистокского, Змеиногорского, Зонального, Краснощековского, Курьинского, Петропавловского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Усть-Пристанского районов.