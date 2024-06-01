Такой день. Дожди в начале июня на Алтае и запрет на движение электросамокатов

О главных событиях Алтайского края за 31 мая

01 июня 2024, 00:01, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Май в Алтайском крае стал очень дождливым: норма по осадкам была превышена минимум в 1,5 раза, а местами их выпало в 3,5 раза больше. И на начало июня прогнозы синоптиков тоже неутешительны: дожди с небольшими перерывами будут идти почти каждый день в период до 7 июня. Радует, что они будут кратковременными и пройдут не везде.

Власти Барнаула решили не запрещать движение электросамокатов на четырех улицах краевой столицы из пяти, ограничить которые для СИМ предлагала Госавтоинспекция города. Чиновники пошли только на то, чтобы снизить на этих участках скорость самокатов до 15 км/ч. Запретят ездить на электросамокатах лишь на ул. Мало-Тобольской (на барнаульском Арбате). Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции.

Двухэтажное здание, в котором разместят торговые и административные помещения, планируют возвести на Павловском тракте, 37 (рядом с магазином "Формула"). Объект представили на градсовете 30 мая. Архитекторы отметили, что в перспективе площадь строения вырастет за счет пристроя.