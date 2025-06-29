Такой день. Драка у скандального бара и подорожание огурцов в Алтайском крае

О главных событиях региона за 29 июнгя

29 июня 2025, 23:10, ИА Амител

Центр Барнаула летом / Фото: amic.ru

Серьезная драка произошла возле скандально известного барнаульского бара "В пиве" на проспекте Ленина, 47. Как сообщают очевидцы, ранним утром 29 июня там жестоко избили человека.

В полиции рассказали, что правоохранители проводят проверку по факту инцидента. Пострадавший действительно есть, он жив. Его состояние не уточняется.

В Алтайском крае с начала купального сезона утонули два ребенка. В МЧС подчеркнули, что недосмотреть за ребенком — значит не предостеречь его от опасности, а оставить одного — значит оставить без защиты.

Огурцы стали лидерами по росту цены в Алтайском крае с 16 по 23 июня. Подорожание составило сразу 11,83 рубля — со 110,78 рубля до 122,61 рубля за килограмм.