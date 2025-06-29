"И это в центре!" Серьезная драка произошла у скандально известного бара в Барнауле
Полиция проводит проверку
29 июня 2025, 18:20, ИА Амител
Серьезная драка произошла возле барнаульского бара. Как сообщает Barnaul 22, речь идет о заведении "В пиве" на проспекте Ленина, 47 — ранним утром там серьезно избили человека.
"Живу в соседнем доме, проснулась ночью от криков и шума. Слышно было сирены, видимо, полиция или скорая приезжали. И это в центре Барнаула!" — заявила очевидец произошедшего.
В полиции рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. Пострадавший действительно есть, он жив. Состояние травмированного не уточняется.
Автор публикации в сообществе отмечает, что это не первый случай, когда возле бара происходят конфликты. Например, в ночь на 2 апреля мужчины устроили возле заведения поножовщину. Женщина отмечает, что каждую ночь у "В пиве" крики и разборки. Кроме того, у бара много негативных отзывов — как о шуме и грязи, так и о качестве продукции.
18:51:30 29-06-2025
Закройте гадюшник дайте людям жить спокойно
18:57:15 29-06-2025
Гадюшник.
Не был там.
19:12:28 29-06-2025
Жизнь на проспекте ключём бьёт
А на Прудских скукатища
19:45:48 29-06-2025
Кого там всё лупят? Местная борзота или понаехавшие лимита? Может не бар виноват, а личности.
20:04:45 29-06-2025
У нас на Молодёжной тоже какая - то забегаловка в гостинице Колос. Такая же ситуация, каждый день драки, вопли
08:38:18 30-06-2025
Гость (20:04:45 29-06-2025) У нас на Молодёжной тоже какая - то забегаловка в гостинице ... Там половина воплей не из-за наливайки, а из-за того, что автомат-грушу бьют толпой
20:11:06 29-06-2025
быдло не может без конфликтов и драк, сами докопаются до внешнего вида или просто моча в голову ударит, слово за слово вот и драка с поножовщиной.
Давно надо позакрывать все эти питейки, не умеют люди пить.
20:52:23 29-06-2025
Ну так закрыть его давно пора. Чего ждать, когда убьют кого-нибудь?
21:07:51 29-06-2025
Так там ашоты и вазгены тусуются постоянно
21:27:54 29-06-2025
выделить площадку за городом под питейные заведения-тошниловки и пущай там бухают....Зачем они в городе нужны?
09:27:09 30-06-2025
Гость (21:27:54 29-06-2025) выделить площадку за городом под питейные заведения-тошнилов... Перед тем, как закрывать подобные заведения, стоит подумать, ну закрыли мы из, а дальше что? А дальше - глупо думать, что люди, которые там ошивались и пили алкоголь резко бросят пить. Скорее всего они найдут место и способ покупки алкоголя и пойдут бухать в песочницы и на лавочки во дворах, которые стали восстанавливать после разгула 90-х и начала нулевых... Если сейчас не могут утихомирить в нескольких местах несколько агрессивных алкашей, то как они собрались утихомиривать этих алкашей в каждом дворе? И что потом будут говорить "возмущенные" граждане, которые сейчас требуют закрытия пивнушек? Может подумать, как обеспечить правопорядок в уже существующих наливайках? Один из способов - если наливайка работает круглосуточно, обязательное требование наличие нормальной сертифицированной охраны, а не дедушки с сотовым наперевес. Надо же думать хотя бы на шаг вперед.
14:06:57 30-06-2025
Барнаулец (09:27:09 30-06-2025) Перед тем, как закрывать подобные заведения, стоит подумать,... Чушь несешь. У нас возле дома было три наливайки - закрыли в итоге все. Ни одного пьяного во всей округе уже несколько лет не наблюдается. Никто больше не орет, нет драк, тишь и благодать. А вот когда были, то быдло с этих наливаек потом по окрестным дворам и расползалось, ссало везде и орало.
21:32:39 29-06-2025
...заявила очевидец: "...слышно было крики... сирены... видимо приезжала скорая и полиция." Скорее "ушеслышатель". Кто очевидец? Я-очевидец! А что случилось?
21:39:57 29-06-2025
"И это в центре города!", блин, как буд-то для спальных районов это норма, и не стоит, даже, заморачиваться, вот центр...
Что за двойные стандарты?
06:51:30 30-06-2025
центр барнаула все больше новосибирское гетто напоминает, какую-нибудь улицу высоцкого.
сейчас может статься, что на выселках порядка больше, чем в центре.
потому что на выселках нет понаехавших с дурными деньгами от фруктов и шаурмячных.
10:38:27 30-06-2025
Гость (06:51:30 30-06-2025) центр барнаула все больше новосибирское гетто напоминает, ка... на выселках понаехавшие с деревень. со всеми вытекающими...
10:58:11 30-06-2025
"И это в центре!" 😂🤣😂 на то он и центр - "трущобы"🤣😂😅