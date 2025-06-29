"И это в центре!" Серьезная драка произошла у скандально известного бара в Барнауле

Полиция проводит проверку

29 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Barnaul 22

Серьезная драка произошла возле барнаульского бара. Как сообщает Barnaul 22, речь идет о заведении "В пиве" на проспекте Ленина, 47 — ранним утром там серьезно избили человека.

"Живу в соседнем доме, проснулась ночью от криков и шума. Слышно было сирены, видимо, полиция или скорая приезжали. И это в центре Барнаула!" — заявила очевидец произошедшего.

В полиции рассказали, что сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. Пострадавший действительно есть, он жив. Состояние травмированного не уточняется.

Автор публикации в сообществе отмечает, что это не первый случай, когда возле бара происходят конфликты. Например, в ночь на 2 апреля мужчины устроили возле заведения поножовщину. Женщина отмечает, что каждую ночь у "В пиве" крики и разборки. Кроме того, у бара много негативных отзывов — как о шуме и грязи, так и о качестве продукции.