Такой день. ДТП с пятью пострадавшими и надвигающаяся волна паводка

Главное за 25 мая

25 мая 2024, 23:33, ИА Амител

Луна / Источник фото: unsplash.com

Пятеро человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края. Среди раненых есть несовершеннолетний.

В Алтайском крае в предстоящие трое суток сохранится высокий уровень воды в Оби на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению. Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях.

В Алтайском крае за первые три месяца 2024 года выросла убыль населения.

За январь-март показатель увеличился на 1150 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.