В Алтайском крае при столкновении двух авто пострадали пять человек

Авария случилась в Рубцовском районе

25 мая 2024, 20:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Пятеро человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на местную ГИБДД.

ДТП случилось 25 мая в 14:10 на 91-м километре трассы К-03.

Автомобилистка ехала на Nissan Note Comfort от села Новоегорьевского в направлении Рубцовска, но по пути не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrole Кlan.

"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир", – рассказали в ведомстве.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.