В Алтайском крае при столкновении двух авто пострадали пять человек
Авария случилась в Рубцовском районе
25 мая 2024, 20:29, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Пятеро человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на местную ГИБДД.
ДТП случилось 25 мая в 14:10 на 91-м километре трассы К-03.
Автомобилистка ехала на Nissan Note Comfort от села Новоегорьевского в направлении Рубцовска, но по пути не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrole Кlan.
"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир", – рассказали в ведомстве.
В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
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