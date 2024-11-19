Такой день. ДТП с трамваем и автобусом, спокойная погода на Алтае

О главных событиях региона за 19 ноября

19 ноября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com / Fabrizio Lunardi

В Барнауле пять человек получили порезы и ушибы в результате столкновения трамвая и автобуса, которое произошло на пересечении улиц Власихинской и Лазурной.

Спокойную и без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 20 ноября. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -14 градусов. Днем в среду ожидается от 0 до -5 и только по югу воздух прогреется до +5. Однако уже с 21 ноября в регион вновь нагрянут неблагоприятные погодные условия. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Самая высокая конкуренция среди соискателей Алтайского края в ноябре зафиксирована на должность директора юридического департамента. На втором месте по уровню конкуренции оказалась специальность операционного директора – 104 резюме на одно предложение.