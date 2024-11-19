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На какую работу выстраиваются очереди в Алтайском крае? Топ-20 вакансий

На первом месте вакансия, которая заинтересовала 153 соискателей

19 ноября 2024, 13:36, ИА Амител

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham
Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Самая высокая конкуренция среди соискателей Алтайского края в ноябре зафиксирована на должность директора юридического департамента, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 153 резюме, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0-7,9 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.

На втором месте по уровню конкуренции оказалась специальность операционного директора – 104 резюме на одно предложение.

В топ-20 высококонкурентных вакансий также попали:

  • режиссер, сценарист (92 резюме на вакансию);
  • руководитель группы разработки (77);
  • переводчик (59,3);
  • журналист, корреспондент (58,5);
  • BI-аналитик, аналитик данных (58);
  • гейм-дизайнер (55);
  • психолог (52,5);
  • директор по информационным технологиям (49);
  • менеджер по работе с партнерами (45,3);
  • арт-директор, креативный директор (41);
  • финансовый контролер (40,5);
  • финансовый менеджер (38,7);
  • руководитель филиала (38,5);
  • руководитель отдела аналитики (36);
  • финансовый директор (35,5);
  • руководитель отдела маркетинга и рекламы (33,3);
  • технический директор (28);
  • генеральный директор, исполнительный директор (27).

"Все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда, количество вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. Специалисты творческих профессий часто заинтересованы в подработке, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии", – отметила руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.

Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 11

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Гость

13:44:50 19-11-2024

Ушел с руководящей должности , работаю руками. Денег кратно больше зарабатываю! Так что, не фантазируйте на своем хх.ру, от вас один вред. Как и от других сервисов.

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Гость

14:06:27 19-11-2024

переводчик (59,3); ?
Переводчики бывают разные. Есть переводчики с английского языка. Их действительно много. А вот переводчики китайского языка выпускаются в крае единицы.
Нельзя так судить по одному слову переводчик. Учитывая что с Китаем РФ все больше и больше работает такие специалисты скоро вообще в огромном дефиците будут.
Другое можно сказать и по другим профессиям. Таким как врач, педагог и т.д.

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Кхм...

15:29:54 19-11-2024

Гость (14:06:27 19-11-2024) переводчик (59,3); ?Переводчики бывают разные. Есть пере... Похоже, китайский нужно будет с детского сада учить.
А вы палочками рис есть умеете? Учитесь.

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Гость

14:46:01 19-11-2024

Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образование. В итоге юристов столько, что даже в Магнит на кассу не очень берут с таким образованием.
Скоро так же с айтишниками будет, причём яму они сами себе копают. Ещё лет 5-7 (если не будет ядерной войны конечно) и искусственный интеллект заменит 80 процентов этих самых ценных кадров.

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Кхм...

15:24:30 19-11-2024

Гость (14:46:01 19-11-2024) Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образо... Ну а как ещё лохов заманить?😆

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Гость

19:07:40 19-11-2024

Гость (14:46:01 19-11-2024) Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образо... Вы еще не родились, а юристы уже были не нужны. Я более 30 лет получил юридическое образование. Год был безработным. Потом потихонечку помаленечку стал работать. И юристом работал на заграничном предприятии в Барнауле. И следователем в прокуратуре. И адвокатом 19 лет отработал. А потом все. Ничего не заработал за эти годы. Ни машины никогда не было. Ни квартиры своей. И да. Выше я писал про китайский. Вот его нужно сейчас учить серьезно. Сам его учу с 2007 года. Сам уже официально не работаю седьмой год.

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Кхм...

15:23:34 19-11-2024

Ну, "директор юридического департамента" - это жизнь удалась😆

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Гость

17:23:29 19-11-2024

Кхм... (15:23:34 19-11-2024) Ну, "директор юридического департамента" - это жизнь удалась... обычная напряжная работа с кучей бумажек и тупыми менеджерами. Один плюс - фирм. транспорт (или ГСМ+аммортизация на личный авто) и зарплата хорошая

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Musik

15:55:41 19-11-2024

Нормальные вакансии заполняются по другой совсем схеме.
Эх вы, наивные сельские парни...

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Филипп Филиппович

16:02:36 19-11-2024

Директора, руководители.... Может от них исходит горе страны?

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Ксения

11:38:18 20-11-2024

Что за бред ? Переводчик 🙈по сути эта профессия уже умерла. Где же они работают в Барнауле 🤣 Если специалист по экспорту / импорту , это другой вопрос. Вот их реально единицы

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