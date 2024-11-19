На первом месте вакансия, которая заинтересовала 153 соискателей

19 ноября 2024, 13:36, ИА Амител

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Самая высокая конкуренция среди соискателей Алтайского края в ноябре зафиксирована на должность директора юридического департамента, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 153 резюме, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0-7,9 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.

На втором месте по уровню конкуренции оказалась специальность операционного директора – 104 резюме на одно предложение.

В топ-20 высококонкурентных вакансий также попали:

режиссер, сценарист (92 резюме на вакансию);

руководитель группы разработки (77);

переводчик (59,3);

журналист, корреспондент (58,5);

BI-аналитик, аналитик данных (58);

гейм-дизайнер (55);

психолог (52,5);

директор по информационным технологиям (49);

менеджер по работе с партнерами (45,3);

арт-директор, креативный директор (41);

финансовый контролер (40,5);

финансовый менеджер (38,7);

руководитель филиала (38,5);

руководитель отдела аналитики (36);

финансовый директор (35,5);

руководитель отдела маркетинга и рекламы (33,3);

технический директор (28);

генеральный директор, исполнительный директор (27).