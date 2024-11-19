На какую работу выстраиваются очереди в Алтайском крае? Топ-20 вакансий
На первом месте вакансия, которая заинтересовала 153 соискателей
19 ноября 2024, 13:36, ИА Амител
Самая высокая конкуренция среди соискателей Алтайского края в ноябре зафиксирована на должность директора юридического департамента, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"Таких специалистов в регионе требуется не много, была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 153 резюме, что значительно выше здорового уровня конкуренции на рынке труда (норма 4,0-7,9 резюме на вакансию)", – говорится в исследовании.
На втором месте по уровню конкуренции оказалась специальность операционного директора – 104 резюме на одно предложение.
В топ-20 высококонкурентных вакансий также попали:
- режиссер, сценарист (92 резюме на вакансию);
- руководитель группы разработки (77);
- переводчик (59,3);
- журналист, корреспондент (58,5);
- BI-аналитик, аналитик данных (58);
- гейм-дизайнер (55);
- психолог (52,5);
- директор по информационным технологиям (49);
- менеджер по работе с партнерами (45,3);
- арт-директор, креативный директор (41);
- финансовый контролер (40,5);
- финансовый менеджер (38,7);
- руководитель филиала (38,5);
- руководитель отдела аналитики (36);
- финансовый директор (35,5);
- руководитель отдела маркетинга и рекламы (33,3);
- технический директор (28);
- генеральный директор, исполнительный директор (27).
"Все перечисленные профессиональные роли объединяет ограниченный спрос на рынке труда, количество вакансий варьируется от единичных до двух десятков предложений. Специалисты творческих профессий часто заинтересованы в подработке, таким образом дополнительно подогревая конкуренцию за вакансии по своей профессии", – отметила руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.
13:44:50 19-11-2024
Ушел с руководящей должности , работаю руками. Денег кратно больше зарабатываю! Так что, не фантазируйте на своем хх.ру, от вас один вред. Как и от других сервисов.
14:06:27 19-11-2024
переводчик (59,3); ?
Переводчики бывают разные. Есть переводчики с английского языка. Их действительно много. А вот переводчики китайского языка выпускаются в крае единицы.
Нельзя так судить по одному слову переводчик. Учитывая что с Китаем РФ все больше и больше работает такие специалисты скоро вообще в огромном дефиците будут.
Другое можно сказать и по другим профессиям. Таким как врач, педагог и т.д.
15:29:54 19-11-2024
Гость (14:06:27 19-11-2024) переводчик (59,3); ?Переводчики бывают разные. Есть пере... Похоже, китайский нужно будет с детского сада учить.
А вы палочками рис есть умеете? Учитесь.
14:46:01 19-11-2024
Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образование. В итоге юристов столько, что даже в Магнит на кассу не очень берут с таким образованием.
Скоро так же с айтишниками будет, причём яму они сами себе копают. Ещё лет 5-7 (если не будет ядерной войны конечно) и искусственный интеллект заменит 80 процентов этих самых ценных кадров.
15:24:30 19-11-2024
Гость (14:46:01 19-11-2024) Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образо... Ну а как ещё лохов заманить?😆
19:07:40 19-11-2024
Гость (14:46:01 19-11-2024) Раньше все хотели, чтобы их дети получили юридическое образо... Вы еще не родились, а юристы уже были не нужны. Я более 30 лет получил юридическое образование. Год был безработным. Потом потихонечку помаленечку стал работать. И юристом работал на заграничном предприятии в Барнауле. И следователем в прокуратуре. И адвокатом 19 лет отработал. А потом все. Ничего не заработал за эти годы. Ни машины никогда не было. Ни квартиры своей. И да. Выше я писал про китайский. Вот его нужно сейчас учить серьезно. Сам его учу с 2007 года. Сам уже официально не работаю седьмой год.
15:23:34 19-11-2024
Ну, "директор юридического департамента" - это жизнь удалась😆
17:23:29 19-11-2024
Кхм... (15:23:34 19-11-2024) Ну, "директор юридического департамента" - это жизнь удалась... обычная напряжная работа с кучей бумажек и тупыми менеджерами. Один плюс - фирм. транспорт (или ГСМ+аммортизация на личный авто) и зарплата хорошая
15:55:41 19-11-2024
Нормальные вакансии заполняются по другой совсем схеме.
Эх вы, наивные сельские парни...
16:02:36 19-11-2024
Директора, руководители.... Может от них исходит горе страны?
11:38:18 20-11-2024
Что за бред ? Переводчик 🙈по сути эта профессия уже умерла. Где же они работают в Барнауле 🤣 Если специалист по экспорту / импорту , это другой вопрос. Вот их реально единицы