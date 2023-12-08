Такой день. Две главные проблемные стройки Алтая и надвигающиеся морозы

О главных событиях региона за 7 декабря

08 декабря 2023, 00:08, ИА Амител

Фото: amic.ru

Избирательная кампания губернатора обошлась Алтайскому краю в 323,687 млн рублей, при этом в бюджет закладывалось 350,615 млн. Таким образом, экономия составила 26,927 млн рублей.

Аномальные морозы ударят по Алтайскому краю с 8 по 13 декабря. В эти дни ожидается порядка -35 градусов, а местами похолодает до -40 и ниже.

В Алтайском крае по итогам 2023 года остаются две проблемные стройки с участием дольщиков. Об этом 6 декабря на заседании Союза строителей Алтайского края сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Спивак. По этому показателю наш край выглядит намного лучше, чем другие регионы Сибири.